پاکستان میں منعقد ہونے والے الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی的三个 سہولیات کے طور پر انتہائی حساس، حساس اور نارمل کیٹیگری میں تقسیم کی گئی ہے۔ ہر ضلع کے مطابق تفصیلی تقسیم فراہم کی گئی ہے۔
انتظامی为数 و کا مطابق مجموعی طور پر 1391 پولنگ اسٹیشنز میں سے 551 کو انتہائی حساس، 349 کو حساس جبکہ 488 کو نارمل کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشنز کی درجہ بندی کے مطابق سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ہر اضلاع کے مطابق پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اور ان کی حساسیت کی درجہ بندی درج ذیل ہے: گلگت میں قائم 253 پولنگ اسٹیشنز میں سے 154 کو انتہائی حساس، 48 کو حساس اور 51 کو نارمل کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ غذر کے 207 پولنگ اسٹیشنز میں سے 69 انتہائی حساس، 52 حساس اور 83 نارمل کیٹیگری کے ہیں۔ نگر میں 85 پولنگ اسٹیشنز میں سے 18 انتہائی حساس، 39 حساس اور 28 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں، جبکہ ہنزہ کے 88 پولنگ اسٹیشنز میں سے 24 انتہائی حساس، 31 حساس اور 33 نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ سکردو کے 208 پولنگ اسٹیشنز میں سے 69 انتہائی حساس، 51 حساس اور 88 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں۔ شگر میں 71 پولنگ اسٹیشنز میں سے 17 انتہائی حساس، 23 حساس اور 31 نارمل کیٹیگری کے ہیں۔ کھرمنگ کے 43 پولنگ اسٹیشنز میں سے 21 انتہائی حساس، 10 حساس اور 12 نارمل قرار دیے گئے ہیں، جبکہ گانچھے کے 154 پولنگ اسٹیشنز میں 26 انتہائی حساس، 39 حساس اور 89 نارمل کیٹیگری کے پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ دیامر میں سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ 119 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 22 پولنگ اسٹیشن حساس اور 33 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، لاہور میں راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھیننے والا ملزم گرفتار ہوا ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کر کے دوسری Petrolem پروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ یہзациярин خبروں اور موجودہ حالات کے پیش نظر الیکشن کے امن و Aman کے انتظامات کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
انتظامی为数 و کا مطابق مجموعی طور پر 1391 پولنگ اسٹیشنز میں سے 551 کو انتہائی حساس، 349 کو حساس جبکہ 488 کو نارمل کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشنز کی درجہ بندی کے مطابق سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ہر اضلاع کے مطابق پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اور ان کی حساسیت کی درجہ بندی درج ذیل ہے: گلگت میں قائم 253 پولنگ اسٹیشنز میں سے 154 کو انتہائی حساس، 48 کو حساس اور 51 کو نارمل کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ غذر کے 207 پولنگ اسٹیشنز میں سے 69 انتہائی حساس، 52 حساس اور 83 نارمل کیٹیگری کے ہیں۔ نگر میں 85 پولنگ اسٹیشنز میں سے 18 انتہائی حساس، 39 حساس اور 28 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں، جبکہ ہنزہ کے 88 پولنگ اسٹیشنز میں سے 24 انتہائی حساس، 31 حساس اور 33 نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ سکردو کے 208 پولنگ اسٹیشنز میں سے 69 انتہائی حساس، 51 حساس اور 88 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں۔ شگر میں 71 پولنگ اسٹیشنز میں سے 17 انتہائی حساس، 23 حساس اور 31 نارمل کیٹیگری کے ہیں۔ کھرمنگ کے 43 پولنگ اسٹیشنز میں سے 21 انتہائی حساس، 10 حساس اور 12 نارمل قرار دیے گئے ہیں، جبکہ گانچھے کے 154 پولنگ اسٹیشنز میں 26 انتہائی حساس، 39 حساس اور 89 نارمل کیٹیگری کے پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ دیامر میں سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ 119 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 22 پولنگ اسٹیشن حساس اور 33 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، لاہور میں راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھیننے والا ملزم گرفتار ہوا ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کر کے دوسری Petrolem پروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ یہзациярин خبروں اور موجودہ حالات کے پیش نظر الیکشن کے امن و Aman کے انتظامات کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
الیکشن پولنگ اسٹیشنز سیکیورٹی حساس کیٹیگری