نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، علاقائی و عالمی صورتحال کا جائزہ، ترکی اور کرغیزستان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے جھوٹی خبروں پر ردعمل۔
پاکستان نے عالمی اور علاقائی منظرنامے میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر اپنے سفارتی کردار کو مزید فعال اور نتیجہ خیز بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری ناگزیر ہیں۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور دیگر سینئر حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور خطے کی موجودہ صورتحال پر گہری گفتگو کی۔ اجلاس میں خطے میں بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں اور مستقبل میں ہونے والی بین الاقوامی مصروفیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افسران کے ساتھ عالمی اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر سفارتی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک واضح حکمت عملی، اسٹریٹجک ویژن اور ٹھوس اہداف کے ساتھ نتائج پر مبنی سفارت کاری آج کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پاکستان کا عزم ہے کہ وہ بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال کے مطابق اپنے سفارتی کردار کو فعال رکھے گا۔ اس کے علاوہ، نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی صورتحال اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کرنے والے پاکستانی وفد کی میزبانی پر ترکی کا شکریہ ادا کیا اور ترکی ، سعودی عرب، مصر اور پاکستان پر مشتمل آر-4 کے تیسرے اجلاس کی میزبانی پر بھی اظہار تشکر کیا۔ اسی طرح، انہوں نے کرغیزستان کے وزیر خارجہ جینبیک کولوبائیف سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کرغیزستان کے وزیر خارجہ نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا۔ صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں پر ردعمل دیتے ہوئے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے قوم سے اپیل کی کہ وہ جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں اور درست معلومات پر اعتماد رکھیں۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، پاکستان تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی جہت دی گئی ہے، جس کے تحت ملک کو بین الاقوامی فورمز پر ایک فعال اور ذمہ دار رکن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی طور پر گہرے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان دفاع، تجارت اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون موجود ہے۔ آر-4 کے اجلاس کی میزبانی ترکی کی جانب سے ایک اہم قدم ہے، جو چاروں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کرغیزستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات مضبوط ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے مختلف منصوبے زیر غور ہیں۔ صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی جھوٹی خبریں ملک میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش ہیں، لیکن قوم کو ان پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے درست معلومات فراہم کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے والی خبروں سے بچانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے ہمیشہ درست اور غیر جانبدار خبریں پیش کرنے کا عہد کیا گیا ہے اور یہ وابستگی مستقبل میں بھی برقرار رہے گی.
