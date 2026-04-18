پاکستان میں بچوں میں ایڈز کے بڑھتے کیسز: صحت کے شعبے کی سنگین غفلت کا انکشاف، اجتماعی ناکامی قرار

سابق وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ملک میں بچوں میں ایچ آئی وی ایڈز کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے شعبہ صحت کی سنگین غفلت اور پاکستان کی اجتماعی ناکامی قرار دیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر تونسہ میں بچوں کو ایک ہی سرنج سے ٹیکے لگانے کے واقعے کو مجرمانہ غفلت کا نتیجہ بتایا اور ملک بھر میں پھیلتے ہوئے اس مرض کے اعداد و شمار پیش کیے۔
ملک میں بچوں کے حوالے سے ایڈز کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز نے صحت کے شعبے کی سنگین غفلت کو بے نقاب کر دیا ہے اور اس صورتحال کو کسی ایک حکومت کی ناکامی کے بجائے پاکستان کی مجموعی اجتماعی ناکامی قرار دیا گیا ہے۔ یہ انکشاف سابق وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا، جس میں انہوں نے ملک میں ایڈز کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ اور اس کی وجوہات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے چند روز قبل ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی جانب سے جاری کردہ ایک دستاویزی فلم کا حوالہ دیا، جس میں
ضلع تونسہ کے ایک افسوسناک واقعے کو دکھایا گیا تھا۔ اس واقعے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر تونسہ کے ہسپتال میں 20، 20 بچوں کو ایک ہی سرنج کے ذریعے ٹیکے لگائے جانے کا انکشاف ہوا، جس کے نتیجے میں 60 سے 70 کم عمر بچوں میں ایچ آئی وی ایڈز کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹر مرزا نے اس عمل کو مجرمانہ نوعیت کی طبی غفلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس معاملے کو کسی ایک حکومت یا سیاسی جماعت سے جوڑنا درست نہیں، بلکہ یہ پورے ملک اور اس کے نظام صحت کی مجموعی ناکامی کا عکاس ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ یہ بدقسمتی کا باعث ہے کہ 2 سے 5 سال کی عمر کے ایسے بچوں میں ایڈز کی تشخیص ہوئی جن کے والدین اس مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بیماری استعمال شدہ سرنجوں کے دوبارہ استعمال کے ذریعے پھیل رہی ہے، جو حفظان صحت کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ مسئلہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے، بلکہ سندھ، بلوچستان اور خیبرپختونخوا جیسے دیگر صوبوں میں بھی ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کراچی کے ایک ہسپتال میں تقریباً 100 بچوں میں ایڈز مثبت پائے گئے، جبکہ اخبارات کے مطابق اسلام آباد میں صرف 15 ماہ کے دوران 618 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ انڈس ہسپتال کراچی میں 2024 کے دوران 10 بچے ایچ آئی وی پازیٹو پائے گئے، اور رواں سال اب تک 25 بچوں میں اس مرض کی تشخیص ہو چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ ایشیا میں ایچ آئی وی ایڈز کے پھیلاؤ کی رفتار پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پاکستان میں خون کی منتقلی کے دوران 70 فیصد معاملات میں مناسب اسکریننگ نہیں کی جاتی، حالانکہ اگر باقاعدہ اور موثر اسکریننگ کی جائے تو آلودہ خون کے ذریعے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بتایا کہ ملک میں تقریباً ایک کروڑ افراد ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں بھی استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال اور خون کی اسکریننگ کا فقدان شامل ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں صحت کے شعبے کو کبھی بھی ترجیحی بنیادوں پر نہیں رکھا گیا۔ موجودہ اعداد و شمار ایک بڑی وبا کے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ان پر فوری اور موثر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے صحت کے شعبے سے وابستہ تمام افراد پر زور دیا کہ وہ طے شدہ اصولوں اور معیارات پر عمل کریں، جبکہ عوام کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تونسہ واقعے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی حکومتی کمیٹی کی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی مکمل شفافیت سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رانا جواد اصغر نے انکشاف کیا کہ ایڈز سے متاثرہ بچوں کے والدین کے لیے سب سے بڑا سوال ان کے بچے کی بقا کا ہوتا ہے۔ انہوں نے 2008-2009 کے دوران جلال پور جٹاں میں 150 افراد کے ایڈز سے متاثر ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات دیگر علاقوں میں بھی وبائی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ملک کے کسی ہسپتال میں ایڈز سے متعلق باقاعدہ شعبہ موجود نہیں ہے، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ نجی ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈاکٹر اصغر ستی نے کہا کہ ایڈز سے متاثرہ افراد کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کیا جانا چاہیے اور اس بیماری کے پھیلاؤ کو کردار کی خرابی کے بجائے صحت کے نظام کی ناکامی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ پریس کانفرنس میں ایڈز سے متاثرہ خاتون نیئر مجید نے اپنی دردناک کہانی سنائی، جو گزشتہ 30 برس سے اس مرض کے ساتھ جی رہی ہیں اور سماجی رویوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مریض جسے پتے کی تکلیف تھی، اس کے ایچ آئی وی متاثرہ ہونے کی وجہ سے کسی ڈاکٹر نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے خیبرپختونخوا سے تعلق رکھنے کے باوجود نفرت آمیز الزامات کا سامنا کرنے اور 22 سال سے علاج جاری رکھنے کے باوجود معاشرے میں ناپسندیدگی کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے اندازوں کے مطابق پاکستان میں اس وقت 3 لاکھ 70 ہزار افراد کے ایچ آئی وی ایڈز کا شکار ہونے کا بتایا، جن میں سے صرف 21 فیصد کو اپنے مرض کا علم ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ متاثرہ افراد میں سے 84 فیصد کو علاج کی سہولت میسر نہیں جبکہ صرف 16 فیصد مریضوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
