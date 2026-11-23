پاکستان پرتگال باہمی تعلقات کی مضبوطی پر تبادلہ خیال
وزیر خارجہ محمد اسحق ڈار اور پرتگالی وزیر Paulo Rangel کے درمیان ملاقات میں تجارت، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر بحث ہوئی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم سینٹر محمد اسحق ڈار نے پرتگال کے وزیر خارجہ اور ریاستی وزیر Paulo Rangel کو پیر کو اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں سرکاری سطح پر استقبال کیا۔ یہ ملاقات ان دنوں ہوئی جب پاکستان اور پرتگال کے درمیان سفارتی تعلقات کی 77ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، جو 7 نومبر 1949 کو باضابطہ طور پر قائم ہوئی تھیں۔ دونوں حکام نے باہمی تعلقات کا جائزہ لینے اور باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا۔
دو طرفہ مذاکرات اور تجارتی تعاون
پرتگالی وزیر Paulo Rangel کو اتوار کو اسلام آباد میں اضافی سیکرٹری برائے یورپ ایسہ علی نے خوش آمدید کہا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق، رینگل اپنے کاروباری وفود کے ہمراہ پاکستان آئے ہیں تاکہ ان کے کاروباری وفد کو پاکستان پرتگال بزنس فورم میں شرکت کرنے کا موقع مل سکے۔ اس فورم کا مقصد دونوں ممالک کی کمپنیوں کو باہمی تجارتی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع دریافت کرنے کی سہولت فراہم کرنا ہے۔Also readحکومت نے نگران کمپنیوں کے آڈٹ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کا فیصلہ کر لیا
اہم شعبوں میں مشترکہ منصوبے
دونوں قیادتوں نے اپنے الگ الگ ملاقات کے بعد ڈیفلیشن سطح کے مذاکرات کئے۔ ان مذاکرات میں زراعت و غذائی صنعت، قابل تجدید توانائی، فارماسوٹیکلز، آئی ٹی اور ٹیکسٹائل جیسے اہم شعبوں پر بحث ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی روابط کو مزید بہتر بنانے کے لیے نئی حکمت عملیوں پر غور کیا گیا۔ پاکستان اور پرتگال دونوں ممالک کے عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا کہ باہمی اقتصادی مفادات کو بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر مشترکہ منصوبے ممکن ہیں۔
سفارتی تاریخ اور مستقبل کے اقدامات
وزارت خارجہ کے پریس سیکرٹری کے مطابق، رینگل کا دورہ پاکستان ان دنوں آ رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کا 77واں سال ہے۔ وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان قائم پرانے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون وسیع ہوگا۔ پرتگال کے وزیر Paulo Rangel کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی روابط کو نئی جہت دینے کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔
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