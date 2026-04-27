پاکستان اور مصر کے درمیان اہم ٹیلی فون رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

پاکستان اور مصر کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال: ڈپٹی وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصر ی وزیر خارجہ بدر عبد العتی کی ٹیلی فون پر گفتگو اسلام آباد: ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیر کے روز مصر ی وزیر خارجہ بدر عبد العتی سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کیا اور زیرِ التوا چیلنجز سے نمٹنے میں سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ مصر ی وزیر خارجہ نے پاکستان کی کوششوں اور علاقائی مذاکرات کو فروغ دینے اور سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اس کے مسلسل کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان کی شمولیت علاقائی فہم کو فروغ دینے میں اہم ہے۔ ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے اپنے مصر ی ہم منصب کو سفارتی اقدامات کی حمایت کے لیے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ اپنے جاری تعاون کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان تمام فریقوں کے ساتھ بامقصد مکالمات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے تاکہ تناؤ کم کیا جا سکے اور امن و استحکام کو تقویت ملے ۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی علاقائی تعاون اور باہمی احترام کے اصولوں کا حامی رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس پالیسی پر قائم رہے گا۔ اسحاق ڈار نے مصر ی وزیر خارجہ کو یقین دلایا کہ پاکستان علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے مصر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون خطے کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خطے اور اس سے آگے امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطے اور قریبی مشورے ضروری ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ باقاعدہ رابطے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے جلد ہی باقاعدہ ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور مصر کے درمیان تعلقات تاریخی طور پر مضبوط رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ یہ گفتگو خطے میں بڑھتے ہوئے بحران کے تناظر میں ہوئی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور مصر دونوں ہی سفارتی حل تلاش کرنے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مصر ی وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے فلسطین کے عوام کے لیے مسلسل حمایت کا بھی اظہار کیا اور اس پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصر اور پاکستان کے درمیان فلسطین کے مسئلے پر موقف مماثل ہے۔ اسحاق ڈار نے مصر ی وزیر خارجہ کو بتایا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول تمام ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ تصادم میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کا حامی رہا ہے۔ انہوں نے مصر ی وزیر خارجہ کو یقین دلایا کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور مصر کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے مصر ی وزیر خارجہ کو پاکستان کے اقتصادی چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقتصادی اصلاحات کے ذریعے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور مصر سے اقتصادی تعاون کا خیرمقدم کرے گا۔ مصر ی وزیر خارجہ نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کے لیے حکومت کی کوششوں کی تعریف کی اور مصر کی جانب سے ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کو مکمل تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا۔ ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے مصر ی وزیر خارجہ بدر عبد العتی کو ٹیلی فون کال پر ان کے قیمتی وقت دینے اور خیالات کے تبادلے پر شکریہ ادا کیا۔ مصر ی وزیر خارجہ نے بھی ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا.
