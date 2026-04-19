پاکستان کا مسئلہ کشمیر پر ہندوستان کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانے پر زور، دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ

پاکستان ایئر فورس کے سربراہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کاکول میں ایک تقریب کے دوران ہندوستان پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی خودمختاری کے دفاع کے عزم اور مارکہ الحق جیسے آپریشنز میں ملک کی جدید دفاعی صلاحیتوں کا بھی ذکر کیا۔
کاکول: پاکستان ایئر فورس کے چیف آف ایئر سٹاف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ہفتہ کو زور دیا کہ ہندوستان مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امیدوں کے مطابق حل کرنے کے لیے ایک بالغ اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی (PMA) میں پاسنگ آؤٹ تقریب کے دوران، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خودمختاری کے دفاع کے لیے وقف ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ وطن کے تحفظ سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ انہوں نے سالہا سال سے پاکستان
کے فوجی اہلکاروں کی قربانیوں کو بھی یاد کیا۔ ایئر چیف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان کی دفاعی افواج انتہائی تربیت یافتہ، تکنیکی طور پر جدید اور اندرونی و بیرونی دونوں طرح کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مئی 2025 میں پاکستان کے فیصلہ کن آپریشنز، جنہیں مارکہ الحق اور آپریشن بنیان المرسوس کے نام سے جانا جاتا ہے، کے دوران فوج کی طاقت کا بخوبی مظاہرہ کیا گیا، جنہوں نے بھارتی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا اور بین الاقوامی برادری کو حیران کر دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان آپریشنز نے پاکستان کی تینوں افواج کی مشترکہ آپریشنل صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جو حقیقی وقت کی جنگی خفیہ معلومات اور جدید جنگی حکمت عملیوں سے ممکن ہوا۔ زمین، فضائی اور بحری افواج کے مربوط انداز نے درست حملوں اور تیزی سے تعیناتی کو ممکن بنایا، جسے انہوں نے قومی اتحاد اور الہی مدد کا نتیجہ قرار دیا۔ مزید برآں، ایئر چیف نے فضائی جنگ میں پاکستان ایئر فورس کی لچک اور مہارت کی تعریف کی، تاریخ کے سب سے طویل بियونڈ وژول رینج (BVR) فضائی مقابلے کے دوران جدید دشمن طیاروں کو کامیابی سے مار گرانے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے ہندوستان بھر میں دشمن کے اڈوں اور زمینی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنانے، بشمول ایس-400 میزائل سسٹم اور کمانڈ سینٹرز جیسے جدید دفاعی نظاموں کو غیر موثر بنانے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی فوج نے جارحیت کے سامنے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جو کہ دہائیوں سے تیار کردہ ایک بالغ اسٹریٹجک کلچر کا نتیجہ ہے۔ مارکہ الحق کے دوران مظاہرہ کی جانے والی قابل ذکر صلاحیتیں پاکستان ایئر فورس کی جاری جدید کاری اور مقامی ترقیاتی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ایئر چیف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان کے خود انحصار دفاعی نظام اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ملک کی خودمختاری کسی بھی بیرونی خطرے سے محفوظ رہے۔ انہوں نے خطے کے بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی منظر نامے کے مطابق اپنی افواج کو مزید جدید بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ علاقائی استحکام کو اجاگر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی کشیدگی اور تنازعات کے باوجود امن کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ہندوستان پر زور دیا کہ وہ ایک بالغ موقف اختیار کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرے۔ آخر میں، انہوں نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کو دہرایا اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی وکالت کرتا ہے
