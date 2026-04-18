پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ مکمل، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری متوقع

پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ مکمل کر لیا ہے، جس کی ایگزیکٹو بورڈ سے جلد منظوری متوقع ہے۔ اس منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے اگلی قسط جاری کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے ایس اینڈ پی گلوبل ریٹنگز کے نمائندگان سے ملاقات میں ملک کی معاشی بہتری اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔
وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے ساتھ ایک اہم اسٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ یہ خبر پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ایک مثبت پیشرفت کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس بات کی امید پیدا کرتی ہے کہ جلد ہی اس معاہدے کو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری مل جائے گی۔ اس منظوری کے بعد، پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے زیر التوا اگلی قسط کی رقم موصول ہو جائے گی، جو ملک کی بیرونی ادائیگیوں اور زرمبادلہ کے
ذخائر کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق، وزیر خزانہ نے ایس اینڈ پی گلوبل ریٹنگز کے نمائندگان کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات میں ملک کی معاشی پالیسیوں، ابھرتی ہوئی معاشی بہتری، اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں پاکستان کی فعال واپسی کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اصلاحات کے نفاذ میں تیزی لا رہی ہے تاکہ معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ اس ملاقات کے دوران، وزیر خزانہ نے حال ہی میں پاکستان کی جانب سے 1.4 ارب ڈالر کے یورو بانڈ کی بروقت اور کامیابی کے ساتھ ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے معاشی نظم و ضبط اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی حکومت کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ یہ اقدام بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مزید برآں، وزیر خزانہ نے سعودی عرب کی جانب سے فراہم کردہ 3 ارب ڈالر کی اضافی مالی معاونت اور 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی مدت میں 2028 تک توسیع کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کیں۔ یہ دو طرفہ تعاون پاکستان کی بیرونی مالی پوزیشن کو مزید مضبوط کرے گا اور اسے بین الاقوامی مالیاتی دباؤ کا سامنا کرنے میں مدد دے گا۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ اس طرح کے معاہدے پاکستان کو معاشی استحکام کے راستے پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے اپنی بات چیت میں پاکستان کی درمیانی مدت کی مالیاتی حکمت عملی پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے معاشی اشاریے میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، جس میں افراط زر میں کمی، تجارتی خسارے میں نمایاں کمی، اور زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافہ شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصلاحات کی رفتار اور ان کے مثبت نتائج ملک کی ریٹنگ میں بہتری کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ ایس اینڈ پی گلوبل ریٹنگز جیسے بین الاقوامی ادارے جو ملک کی معاشی صحت کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی جانب سے مستقبل میں پاکستان کی ریٹنگ میں اضافے کی توقع ہے۔ یہ پیشرفت نہ صرف ملک کی ساکھ کو بہتر بنائے گی بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بھی بنے گی، جس سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کا یہ عزم کہ وہ معاشی استحکام کو ہر صورت یقینی بنائے گی، بین الاقوامی برادری میں پاکستان کے لیے ایک مثبت تصویر پیش کرتا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ حکومت تمام شعبوں میں اصلاحات کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ پاکستان جلد از جلد ایک مستحکم اور ترقی یافتہ معیشت کے طور پر ابھرے
