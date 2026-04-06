پاکستان کی جانب سے تیار کردہ جنگ بندی کا منصوبہ امریکہ اور ایران کو موصول ہو گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ منصوبہ خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے اور جنگ کے خاتمے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فریم ورک، جو پاکستان نے تیار کیا ہے، تہران اور واشنگٹن دونوں کو پیش کیا گیا ہے، جس میں فوری جنگ بندی اور اس کے بعد ایک جامع معاہدے کی تجاویز شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، اس منصوبے کا مقصد آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ مکمل طور پر کھولنا ہے جو کہ جنگ بندی کے بعد عمل میں آئے گا۔ یہ اقدام خطے میں تجارتی سرگرمیوں کی
بحالی اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو گا۔\اس منصوبے کی تیاری اور اس پر عمل درآمد میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق، پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے امریکی حکام، جن میں نائب صدر جے ڈی وینس اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف شامل ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ مسلسل رابطے قائم رکھے۔ ان رابطوں کا مقصد فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا اور ایک ایسے معاہدے پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا جو تمام متعلقہ فریقوں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ منصوبے کے تحت، 45 روزہ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد میں حتمی مذاکرات منعقد ہونے کا امکان ہے۔ ان مذاکرات میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کے بدلے میں بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی کوششوں میں فعال کردار ادا کیا ہے اور اس منصوبے کے ذریعے بھی اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ چین نے بھی روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کم کرنے میں تعاون کی پیشکش کی ہے، جو خطے میں امن کے قیام کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت ہے۔\اس صورتحال میں، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حالیہ واقعات، جن میں ایران میں پاور پلانٹ اور پل پر حملے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی جانے والی دھمکیاں شامل ہیں، نے خطے میں صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق، ایران نے امریکہ کے چار طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ عراق میں مزاحمتی گروپ نے امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان واقعات نے خطے میں تشدد کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ، متحدہ عرب امارات کے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ یہ تمام عوامل خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششیں، چین اور روس کی جانب سے تعاون کی پیشکش اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس سلسلے میں کی جانے والی کوششیں خطے میں امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس تناظر میں، پاکستان کا تیار کردہ جنگ بندی کا منصوبہ ایک اہم قدم ہے جو خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرنے میں مدد دے سکتا ہے
