پاکستان اور چین کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مبارکباد

پاکستان اور چین کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ نے مبارکباد پیش کی۔
پاکستان کے عوام، چین کے عوام کے لیے حقیقی طور پر بے حد عزت و احترام اور دلی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، شہباز شریف آصدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون اور غیر متزلزل دوستی کی روشن مثال ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ بدلتے علاقائی و عالمی حالات کے باوجود پاکستان اور چین ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری خطے میں امن، استحکام اور ترقی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام پاک چین مثالی دوستی پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے جدت، غربت کے خاتمے اور قومی ترقی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ پاکستان چین کے گلوبل ڈویلپمنٹ، گلوبل سیکیورٹی اور گلوبل سویلائزیشن اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چین کے عالمی اقدامات امن، پائیدار ترقی اور عالمی ہم آہنگی کے فروغ کی عکاسی کرتے ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان ’ون چائنا‘ اصول پر مضبوطی سے کاربند ہے اور چین کے بنیادی مفادات سے متعلق تمام امور پر پاکستان کی حمایت جاری رہے گی۔ اپنے پیغام میں صدر زرداری نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی خودمختاری اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہتا ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے لیے چین کی قیادت اور مغربی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے اس کے مثبت کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور ترقی کے عمل کو مزید تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین ٹیکنالوجی، زراعت، گرین انرجی، سیاحت اور جدت طرازی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ صدر مملکت نے پاک چین دوستی کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی آنے والے برسوں میں مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی.
پاکستان کے عوام، چین کے عوام کے لیے حقیقی طور پر بے حد عزت و احترام اور دلی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، شہباز شریف آصدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون اور غیر متزلزل دوستی کی روشن مثال ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ بدلتے علاقائی و عالمی حالات کے باوجود پاکستان اور چین ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری خطے میں امن، استحکام اور ترقی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام پاک چین مثالی دوستی پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے جدت، غربت کے خاتمے اور قومی ترقی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ پاکستان چین کے گلوبل ڈویلپمنٹ، گلوبل سیکیورٹی اور گلوبل سویلائزیشن اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چین کے عالمی اقدامات امن، پائیدار ترقی اور عالمی ہم آہنگی کے فروغ کی عکاسی کرتے ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان ’ون چائنا‘ اصول پر مضبوطی سے کاربند ہے اور چین کے بنیادی مفادات سے متعلق تمام امور پر پاکستان کی حمایت جاری رہے گی۔ اپنے پیغام میں صدر زرداری نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی خودمختاری اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہتا ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے لیے چین کی قیادت اور مغربی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے اس کے مثبت کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور ترقی کے عمل کو مزید تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین ٹیکنالوجی، زراعت، گرین انرجی، سیاحت اور جدت طرازی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ صدر مملکت نے پاک چین دوستی کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی آنے والے برسوں میں مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی
Pakistan China Diplomatic Relations Friendship Trade Cooperation Development Security Global South
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bangladesh defeat Pakistan by 78 runs, win Test series 2-0By the close of play, Pakistan were struggling at 316-7 in 86 overs, with Rizwan unbeaten on 75 and Sajid Khan on eight
Read more »
قومی اسمبلی: پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر متفقہ قرارداد منظورچینی وفد کی آمد پر اپوزیشن کی بائیکاٹ ختم کرکے اجلاس میں شرکت
Read more »
NA felicitates China on 75 years of diplomatic tiesAbb Takk News
Read more »
Chinese delegation meets PM Sharif, reaffirms Pakistan-China tiesA Chinese delegation met PM Shehbaz Sharif in Islamabad, reaffirming strong Pakistan-China relations and cooperation under CPEC on 75 years of ties.
Read more »
صدر زرداری نے پاکستان اور چین کے درمیان 75 سال کی دوستی کا جشن منایاصدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان اہم اور مضبوط رابطے کو نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے چین کے عالمی اقدامات کی تعریف کی اور چین پاکستان اقتصادی راہداری 2.0 کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی میں تیزی لانے کے لیے دونوں ممالک کے مشترک عزم کا اعادہ کیا ہے۔
Read more »
وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے 75 سال کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ منائیوزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے درمیان 75 سال کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ پر پیغام دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹیجک شراکت، چین پاکستان اقتصادی کوریڈور میں ترقی، اور تجارت، ٹیکنالوجی اور ترقی میں مستقبل کے تعاون کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات باہمی اعتماد، مکمل مساوات اور امن و ترقی کے لیے مشترکہ خواہشات پر مبنی ہیں اور مستقبل میں مزید بہتر ہوں گے۔
Read more »