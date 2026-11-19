پاکستان اور 14 ممالک نے برطانیہ اور آسٹریلیا کی اسرئیلی بستیوں پر پابندیوں کا خیرمقدم کیا
پاکستان، مصر، سعودی عرب اور دیگر 14 ممالک کے وزرائے خارجہ نے برطانیہ اور آسٹریلیا کی جانب سے غیر قانونی اسرئیلی بستیوں پر عائد پابندیوں کی توثیق کی ہے۔
اسلام آباد: پاکستان اور دیگر چودہ ممالک کے وزرائے خارجہ نے برطانیہ اور آسٹریلیا کی جانب سے غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی سرگرمیوں کے جواب میں عائد پابندیوں کا باضابطہ طور پر خیرمقدم کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں انہوں نے ان اقدامات کی حمایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ پابندیاں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر میں ملوث کمپنیوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔
بین الاقوامی پابندیوں کی توثیق اور حمایت
پاکستان، اردن، مصر، سعودی عرب، صومالیہ، انڈونیشیا، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی، کویت، الجزائر، نائجر، فلسطین، لیبیا اور مالڈیووز کے وزرائے خارجہ نے ان حکومتی فیصلوں کی قدر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات ان تنظیموں کے خلاف بھی ہیں جو غزہ میں انسانی ہمدردی کی سپلائی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔Also readLahore ranked world's most polluted city as hazardous smog grips Punjab
وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششوں، بشمول مناسب بین الاقوامی اقدامات اور اسٹائلمنٹ پلان جیسی بستیوں کی سرگرمیوں میں ملوث اداروں اور افراد پر پابندیوں کا سہارا لیں گے۔ انہوں نے ان اقدامات کو بین الاقوامی قانون کے عین مطابق قرار دیا۔
قانونی حوالہ جات اور اقوام متحدہ کی قرارداد
اس مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 (2016) اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی 19 جولائی 2024 کی رائے کو حوالہ کے طور پر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ریاستوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسرئیل کے غیر قانونی قبضے سے پیدا ہونے والی صورتحال کو قانونی نہ مانیں۔
وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ریاست اسرئیل کی جانب سے قائم کیے گئے حالات کو برقرار رکھنے میں مدد یا معاونت نہیں فراہم کرے گی۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر قانونی بستیوں اور آبادیاتی ڈھانچے میں تبدیلی لانے کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کو واپس لے لے۔
غزہ میں فوجی کارروائی کی مذمت اور امن کا مطالبہ
وزرائے خارجہ نے غزہ میں اسرائیلی فوجی اسکیلیشن کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ کے تنازعے کو ختم کرنے کے جامع منصوبے کو فوری طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ سیکیورٹی، انسانی صورتحال، تعمیر نو اور پائیدار امن کے لیے ضروری ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کا یہ فیصلہ عالمی برادری کے دیگر ممالک کو بھی اسی طرح کے اقدامات کرنے پر اکسائے گا۔ یہ مشترکہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک اس مسئلے پر یکجا ہیں اور وہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے حل تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔
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