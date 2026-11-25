پاکستان اور چین کی مشترکہ خلائی مہم کامیاب، جیوشن علی ٹیانگونگ پہنچ گئے
پاکستان کے شہری جیوشن علی چین کی ٹیانگونگ خلائی اسٹیشن پہنچنے والے پہلے غیر ملکی خلاباز بن گئے، یہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سالہ دور کا ایک تاریخی لمحہ ہے۔
پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تعاون کے شعبے میں ایک تاریخی اور بے مثال کامیابی حاصل ہوئی ہے جب مشترکہ مہم شینزھو-24 کو چین کی ٹیانگونگ خلائی اسٹیشن پر کامیابی سے داخل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستانی خلاباز محمد زیشان علی نے اپنے چینی ہمراہیوں کے ساتھ مدار میں شمولیت اختیار کر کے اس موقع کو مزید اہمیت بخش دی ہے۔
تاریخی کامیابی اور سفارتی تعلقات کا نیا دور
چین کی ٹیانگونگ خلائی اسٹیشن پر محمد زیشان علی کی آمد اس خلائی پروگرام کی تاریخ میں ایک منفرد سنگ میل ثابت ہوئی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی غیر ملکی خلاباز اس مقام پر پہنچ رہا ہے۔ یہ کارنامہ صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سائنسی تعاون، ٹیکنالوجی کی ترقی اور عالمی ہمکاری کے نئے دروازے کھولنے کا باعث بنا ہے۔Also readاقوام متحدہ نے 8پاکستانی شہدا کو اعزازت سے نواز ا
اس تاریخی سنگ میل کا انتخاب خاصے وقت سے قائم رشتوں کی علامت ہے کیونکہ یہ موقع پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 ویں سالگرہ کے موقع سے بھی ہم آہنگ ہے۔ چینی حکومت نے اس مہم کو دونوں ممالک کی گہری جڑوں والی دوستی کا عملی مظہر قرار دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر خلائی دریافتوں میں مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
صدر زرداری اور شی جن پنگ کے خطوط کا تفصیلی جائزہ
اس پیش قدمی کے بعد صدر آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ نے باہمی مخلصانہ مبارکباد کے خطوط کا تبادلہ کیا ہے۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں چینی حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد دی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے کہ چین نے اپنے خلائی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے پہلا غیر ملکی شراکت دار کے طور پر پاکستان کا انتخاب کیا۔
صدر زرداری نے چین مینڈ سپیس ایجنسی اور چین کے خلابازوں کے مرکز کے تعاون کی تعریف کی ہے، جس کی وجہ سے یہ تاریخی مہم ممکن ہو سکی۔ انہوں نے اس کامیابی کو پاکستانی عوام کے لیے فخر کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دو ممالک کے درمیان قائم پائیدار دوستی کی گواہی ہے اور آئندہ نسلوں کو سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی میں بہتری لانے کی طرف راغب کرے گا۔
چین کی جانب سے بین الاقوامی تعاون پر زور
چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے جوابی خط میں پاکستان اور چین کو ہمیشہ کے لیے مضبوط اسٹریٹجک پارٹنرز قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے 75 سالوں میں دونوں ممالک کی دوستی ٹھوس اور غیر ٹوٹنے والی رہی ہے، اور مشترکہ مہم میں دونوں ممالک کے خلابازوں کی شرکت اس رشتے کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔
صدر شی جن پنگ نے خلائی دریافتوں کے وسیع تر پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کائنات بے حدود ہے اور انسانی سفر دریافت کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے چین کی خلائی اسٹیشن کو امن، دوستی اور تعاون کا پلیٹ فارم قرار دیا، یہ یقین دہانی کرائی کہ چین پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر خلائی سیاروں کے امن بھرے استعمال اور دریافت کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔
سفارتی وزارت اور مستقبل کے اقدامات
چینی وزارت خارجہ نے بھی اس مشترکہ مہم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کی گہری دوستی کا ایک ملموس ثبوت ہے۔ وزارت کے ایک حکام نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین کی خلائی اسٹیشن نے تاریخ میں پہلی بار ایک غیر ملکی خلاباز کا استقبال کیا ہے، جو چین کے انسانی خلائی پروگرام اور عالمی تعاون کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے۔
حکام نے وضاحت کی کہ چینی خلائی اسٹیشن نہ صرف چینی خلابازوں کے لیے گھر ہے بلکہ یہ بین الاقوامی سائنسی تحقیق کا ایک مرکز بھی ہے، جہاں دنیا کے دیگر ممالک خلائی دریافتوں میں مل کر کام کرنے کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ چینی حکومت نے یہ بھی واضح کیا کہ انسانیyat ایک ہی سیارہ پر رہتی ہے اور کائنات کے سفر کا مشترکہ خواب ہے، جس کے لیے چین پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان اس جدید شعبے میں باہمی تعاون سے امید کی جاتی ہے کہ یہ آئندہ نئی صورت حال میں نئی ممکنات فراہم کرے گا۔ یہ مہم پاکستان سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (SUPARCO) اور چین مینڈ سپیس ایجنسی کے درمیان قریبی رابطوں کی ایک قابل ذکر مثال ہے، جو مستقبل میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور سائنسی دریافتوں میں نئی توانائی لائے گی۔
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