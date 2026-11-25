پاکستان کے پہلے خلاباز جہانگیر علی کی تاریخ ساز پرواز
پاکستان کے پہلے خلاباز محمد زیشان علی چین کی شینژو-24 مہم کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ پی اے اے کے تحت بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بنیں گے۔
پاکستانی خلاباز محمد زیشان علی نے چین کی شینژو-24 اسپیس مہم میں شامل ہو کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ بین الاقوامی سائنسی ٹیم کے رکن کے طور پر خلا میں سفر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں۔ اس تاریخی پرواز کے تحت وہ تقریبا ایک ہفتہ کے لیے خلا میں قیام کریں گے۔ یہ مہم پاکستان اٹامک کمیشن آف انرجی اور چینی اسپیس ایجنسی کے درمیان باہمی تعاون کے تحت انجام دی جا رہی ہے۔
خلابازوں کی ٹیم اور قیادت
اس تین رکنی ٹیم کی قیادت چینی خلاباز تانگ ہانگ بو کر رہے ہیں۔ ٹیم میں چینی خلاباز وو یی بھی شامل ہیں جبکہ پاکستان کی نمائندگی زیشان علی کر رہے ہیں۔ پرواز سے قبل ایک بڑی پرتعیش تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں پاکستان اور چین کے قومی جھنڈے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ خلابازوں نے حاضرین سے ہاتھ ملایا اور ان کا گرمجوشی سے خیرمقدم کیا گیا۔Also readچین کا شینژو-24 خلاباز مشن لانچ ایریا منتقل، پاکستانی خلاباز بھی شریک
حکام کا خوشی کا اظہار
فاڈیل وزیر اعظم اہسن اقبال نے تقریب میں شرکت کی اور قوم کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مہم چین کے ساتھ پاکستان کی اسپیس کوپریشن کی طویل کوششوں کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ یہ اقدام سی پیک کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ممالک کے سائنسی تعاون کی ایک عظیم مثال ہے۔
وزیر اعظم کا بیان
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ستاروں کے پار سفر کا آغاز کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مہم پاکستانی نوجوانوں اور سائنسدانوں کے خوابوں کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے زیشان علی اور خرم داؤد کی محنت کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف سٹیشن تک ہی نہیں بلکہ چاند تک جانے کے خواب دیکھنے چاہئیں۔
مسئلہ کے حل کے لیے اقدامات
صدر آصف علی زرداری نے بھی اس تاریخی کارنامے پر قوم کو مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں کی جیت ہے۔ حکومت سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی ترجیح دے رہی ہے۔ اس مہم کے ذریعے پاکستان ایک جدید ٹیکنالوجی یافتہ ملک بننے کے راستے پر گامزن ہے۔ یہ اقدام نوجوان نسل کے لیے حوصلہ افزا ہے۔
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