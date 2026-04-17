پاکستان سپر لیگ سیزن 11: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی شاندار فتوحات

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو شکست دی جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو ہرایا۔ دونوں فاتح ٹیموں نے پوائنٹس ٹیبل پر اہم پیش قدمی کی۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے ایک دلچسپ مقابلے میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو چھ وکٹوں سے شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی۔ یہ میچ انتہائی سنسنی خیز رہا اور دونوں ٹیموں نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے، ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 135 رنز کا ہدف دیا تھا۔ حسیب اللہ خان 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ اسامہ میر نے 22 رنز کا اضافہ کیا۔ فخر زمان نے 20، عبداللہ شفیق نے 17 اور سکندر رضا نے 15 رنز بنائے۔ اس ہدف کے تعاقب میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے
جارحانہ انداز اپنایا اور 17 ویں اوور میں صرف چار وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ ریلی روسو 60 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ حسن نواز نے 49 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس فتح کے بعد، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز پوائنٹس ٹیبل پر 7 میچوں میں 6 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر پہنچ گئی ہے، جبکہ لاہور قلندرز 6 میچوں میں 4 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں پوزیشن پر موجود ہے۔ اسی روز پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے ایک اور اہم میچ میں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر اپنی دوسری پوزیشن مستحکم کر لی۔ ٹاس جیت کر اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ کراچی کنگز کی جانب سے بیٹنگ کرتے ہوئے، ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنا سکی۔ راسی وین ڈیر ڈوسن نے 51 رنز کی نصف سنچری بنائی، جبکہ جیسن رائے نے 39 اور اعظم خان نے 34 رنز کا اہم کردار ادا کیا۔ 151 رنز کے ہدف کے تعاقب میں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور صرف 16 اوورز میں محض دو وکٹوں کے نقصان پر آسانی سے ہدف حاصل کر لیا۔ ٹیم کی جانب سے سمیع اللہ منہاس 58 رنز بنا کر سب سے نمایاں رہے، جبکہ ڈیون کونوے 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کپتان شاداب خان نے بھی 31 رنز کی ایک پراعتماد ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی، جس نے ٹیم کی فتح کو یقینی بنایا۔ اس فتح کے ساتھ ہی اسلام آباد یونائیٹڈ نے پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن بہتر بنا لی اور دوسرے نمبر پر براجمان ہو گئی۔ یہ دونوں میچ پاکستان سپر لیگ کے اس سیزن کی دلچسپی کو مزید بڑھا رہے ہیں اور شائقین کرکٹ کو شاندار لمحات فراہم کر رہے ہیں۔ ٹیموں کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے اور ہر ٹیم اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالخصوص کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی اس فتح نے ان کی امیدوں کو جلا بخشی ہے اور وہ اب سیمی فائنل کی دوڑ میں مضبوط حریف کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد یونائیٹڈ کی مستقل مزاجی انہیں صف اول کی ٹیموں میں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کو اب اگلے میچوں میں بہتر کارکردگی دکھانا ہوگی تاکہ وہ پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن بہتر بنا سکیں۔ مجموعی طور پر، پی ایس ایل 11 اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے اور ہر میچ کے نتائج سے پلے آف کی صورتحال پر اثر پڑ رہا ہے، جس سے یہ ٹورنامنٹ اور بھی سنسنی خیز بن گیا ہے
Similar News:
11 سالہ اریب اعجاز قتل کیس میں مجرم کی عمرقید کی سزا برقرار11 سالہ اریب اعجاز قتل کیس میں مجرم کی عمرقید کی سزا برقرار
Turkey to hold funerals for victims of school shootingThe funerals will be for eight children aged 10 and 11 and a 55-year-old teacher, the local authorities said
Hyderabad Kingsmen beat Rawalpindiz by 5 wickets in PSL 11 clashCaptain Marnus Labuschagne, along with Kusal Perera and Irfan Khan Niazi played key roles in securing the victory for Hyderabad Kingsmen.
World Athletics deliver nationality switch hammer blow to TurkeyWorld Athletics on Thursday refused the applications of 11 elite athletes seeking to transfer their allegiance to Turkey in a hammer blow to the country's medal chances at the 2028 Olympics.
Lahore Qalandars opt to bat first against Quetta Gladiators in PSL clashLahore Qalandars won the toss and elected to bat first against Quetta Gladiators in the 26th match of the Pakistan Super League (PSL) season 11 on Friday.
PSL 11: Lahore Qalandars choose to bat first against Quetta Gladiators in Karachi clashLahore Qalandars elect to bat first against Quetta Gladiators in PSL 11 match 26, with both sides seeking momentum in Karachi.
