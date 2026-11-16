پاکستان کی جامعات میں ڈگری اور مہارتوں کی عدم توازن کی صورتحال
پاکستان کی جامعات میں پرانی سوچ اور سیاسی مداخلت کے باوجود ڈگری اور مہارتوں کو جوڑنے اور جدید تعلیمی نصاب کو اپنانے کی شدید ضرورت ہے۔
جامعات کے بارے میں یہ روایتی نقطہ نظر عام ہے کہ یہ ادارے صرف تعلیم اور تحقیق کے مراکز ہی نہیں بلکہ ایک متبادل بیانیہ کی تشکیل بھی کرتے ہیں۔ حکمرانی کے نظام اور ادارہ جاتی ترقی سے منسلک مسائل پر سوچنا اور ایک متبادل فکر کو شواہد کی بنیاد پر پیش کرنا ان کی بنیادی ذمے داری ہے۔ تاہم، آج کی جدید دنیا میں جامعات کے نئے تصورات ابھر کر سامنے آئے ہیں جن پر بحثیں ہو رہی ہیں کہ اب انہیں صرف علم کی تخلیق یا تحقیق کے مرکز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
موجودہ تعلیمی نظام کی ناکامی اور اسباب
اگر جامعات کی موجودہ تعلیمی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس میں پرانی سوچ کے مقابلے میں نئی سوچ اور خیالات جنم نہیں لیتے۔ پرانے نظریات پر مکالمہ اور انہیں چیلنج کرنے کی روایت بھی اب بھی نہیں اپنائی گئی ہے کیونکہ ہم آج بھی روایتی سطح کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے نئی تحقیق اور اختراع کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اجتماعی طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں، لیکن یہ عمل موجودہ نظام میں کمزور ہے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
جامعات کی سطح پر ایک بڑا کام طالب علموں میں تنقیدی سوچ پیدا کرنا، سوال کرنے کی عادت ڈالنا اور مختلف نظریات اور فکر کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دوسروں کی سوچ اور فکر سے اختلاف کے باوجود ان کی رائے کا احترام کرنا بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ نصاب کی تبدیلی کے تناظر میں خود کو اپ ڈیٹ کرنا اور خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ایک بڑے چیلنج کے زمرے میں آتا ہے۔
مہارتوں کی کمی اور اساتذہ کا کردار
ڈگری اور مہارتوں کے درمیان بحث اب سامنے آتی ہے اور اگر چار برس کے ڈگری پروگرام میں مہارتوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور طالب علموں کو مہارتیں سکھائی نہیں جا رہی تو یہ عمل جامعات کی ناکامی ہے۔ جب تک ڈگری اور مہارتوں کے عمل کو آپس میں نہیں جوڑا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جامعات کی سطح پر مہارتوں کو سکھانے کا عمل بہت کمزور ہے اور اس عمل میں ہمیں خود اساتذہ بھی کمزور نظر آتے ہیں۔
جامعات میں یہ بحث ان کی لیڈر شپ کی سطح پر مسلسل جاری رہنی چاہیے کہ مہارتوں کی دنیا میں نئی نئی کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہمیں خود ان تبدیلیوں کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ اسی طرح جامعات کی قیادت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں سیاسی، سماجی، معاشی اور ماحولیات سمیت ترقی کے تناظر میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ان کا تجزیہ کرکے متبادل راستہ دینا ضروری ہے تاکہ ہمارے اپنے داخلی نظام کے بڑے چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔
سیاسی مداخلت اور ڈیجیٹل چیلنجز
اصل چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جامعات کا اس وقت اور حکمرانی کے نظام یا پالیسی سازوں کے درمیان کوئی مؤثر رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی جامعات اور اس کی قیادت کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ جامعات کا ایک طرف کھڑا ہونا اور پالیسی سازوں کا دوسری طرف کھڑا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ہم خود ایک دوسرے کی ضرورت اور افادیت کو سمجھنے سے انکاری ہیں۔ اعلی تعلیم کے معاملات کو سرکاری بیوروکریسی سے آزاد کرنا ہوگا تاکہ اعلی تعلیم کی اپنی داخلی خود مختاری قائم ہو سکے۔
اسی طرح دنیا میں ڈیجیٹل لائبریشن اور آرٹیفیشل انٹیلی جنس یا ٹیکنالوجی کی نئی نئی مہارتیں، سائبر سیکیورٹی کی اہمیت تعلیم کی سطح پر بڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھنا ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہم ان مہارتوں سے کیسے طالب علموں کو سکھا سکیں گے یا اس کا مکمل ڈھانچہ اور نصاب اعلی تعلیم سے کیسے جڑے گا۔ ہمارا مجموعی تعلیمی نظام آج بھی ڈیجیٹل دنیا سے پیچھے ہے اور ہمارے پاس بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے۔
شہری تعلیم اور مستقبل کی حکمت عملی
جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں انتہا پسندی یا پرتشدد رجحانات کی سوچ ابھر رہی ہے تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ ہم نے طلباء کی سطح پر بننے والی طلباء سوسائٹیوں کو یا تو تشکیل نہیں دیا یا ان کو غیر فعال رکھا ہوا ہے۔ تعلیم کو بنیادی طور پر شہری تعلیم یعنی سوک ایجوکیشن کے ساتھ جوڑنا ہوگا تاکہ طالب علم محض ڈگری حاصل ہی نہ کرے بلکہ وہ ایک اچھے اور ذمے دار شہری کے طور پر سامنے آئے۔
ہمیں بچوں کے انٹرنشپ ماڈل جدید بنیادوں پر تیار کرنے ہوں گے۔ اگر طالب علم آٹھ سمسٹر بی ایس پروگرام میں لگاتا ہے تو اس کے چار پروگرام تھیوری اور چار انٹرنشپ پر مبنی ہونے چاہئیں تاکہ وہ کچھ بہتر سیکھ سکے۔
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