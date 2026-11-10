پاکستان نے سری لنکا کے خلاف افتتاحی ٹیسٹ میں 434 رنز بنائے
سعود شاہل کے 93 رنز اور ارفات منہاج کی اہم اننگز کی بدولت پاکستان نے 434 رنز بنائے۔ سری لنکا کے سامنے بڑا ہدف ہے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز اپنے پہلے اننگز کا اعلان 434 رنز پر کیا۔ اس شاندار کامیابی کے پیچھے سعود شاہل کی 93 رنز کی اہم اننگز اور ڈیبیو کرتے ہوئے ارفات منہاج کی نصف سنچری کا بڑا کردار تھا۔
منگل کے روز کھیل کے دوسرے مرحلے میں پاکستان نے 281 رنز پر پانچ وکٹوں کے نقصان پر کھیلتے ہوئے آغاز کیا، جہاں سعود شاہل بغیر آؤٹ ہوئے 57 رنز پر اور غازی غوری سات رنز پر موجود تھے۔ پاکستان نے اس مرحلے سے آگے بڑھتے ہوئے چار وکٹوں کے بدلے 153 اضافی رنز جوڑے اور دوپہر کی سیشن میں اپنی اننگز کا اعلان کر دیا۔Also readپاکستان نے پہلیinnings 434 نو نو punte指定 کر دی، سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں مضبوط پوزیشن میں
پہلے روز چار بیٹسمینوں، جن میں دو ڈیبیو کرنے والے کھلاڑی بھی شامل تھے، کی نصف سنچریوں کی بدولت میزبان ٹیم کو فائدہ مند پوزیشن حاصل تھی۔ سعود شاہل اور غازی غوری نے صبح کے وقت اپنی شراکت کو 96 رنز تک بڑھایا، جس نے میزبان ٹیم کو پچاسی رنز کی مضبوطی عطا کی۔
غازی غوری، جنہوں نے بھی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کیا، نے 72 گیندوں پر 48 رنز کی پختہ اننگز کھیلی۔ وہ 89ویں اوور میں ڈلسن مڈو شانکا کی گیند پر پسنڈو سوریا بندارا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ ان کی یہ اننگز پاکستان کو 300 رنز کے نشان سے آگے لے گئی۔
ڈیبیو کرنے والے ارفات منہاج نے سعود شاہل کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور مثبت انداز میں کھیل پیش کیا۔ بائیں ہاتھ کے اس بلے باز نے 72 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 52 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑیوں نے مشترکہ طور پر 44 رنز جوڑے۔
سعود شاہل نے اپنے کردار میں خاص صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے 90 رنز تک کا سفر طے کیا، لیکن آخر کار 199 گیندوں پر 93 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ انہیں اسیتھہ فرنانڈو کی گیند پر وکٹ کیپر کusal منڈس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کیا گیا۔ یہ ان کی پچھلے دو سالوں میں سب سے بڑی اسکور ہے۔
سعود شاہل کے آؤٹ ہونے کے بعد ارفات منہاج بھی جلدی ہی دھننجائہ دی سلوا کی طرف سے ڈلیوری پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ رز اللہ نے پھر فوری طور پر 10 رنز جوڑے۔ پاکستان نے 106.3 اوورز میں 434 رنز پر اننگز کا اعلان کر دیا۔
فرنانڈو اور مڈو شانکا نے تین تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ باقی باؤلرز نے باقی چھ وکٹیں شیئر کیں۔ سری لنکا کو دوسرے روز کے اختتام پر بڑے ہدف کا سامنا ہے۔ پہلے روز اذان اعویس 30 اور تیبعاریف 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم اور محمد طہ نے بھی نصف سنچریاں اسکور کیں۔
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