پاکستانی فری لانسرز کی برآمدی آمدن میں 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی۔ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد آئی ٹی برآمدات اور فری لانسنگ کے فروغ کیلئے پالیسی اور مالیاتی اصلاحات پر خصوصی توجہ دی گئی۔
مالی سال 26 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستانی فری لانسرز کی برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی۔ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد آئی ٹی برآمدات اور فری لانسنگ کے فروغ کیلئے پالیسی اور مالیاتی اصلاحات پر خصوصی توجہ دی گئی جس کی بدولت گزشتہ تین برسوں میں آئی ٹی اور فری لانسنگ سیکٹر کیلئے کاروبار دوست ماحول اور ریگولیٹری سہولتوں کو فروغ ملا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے ایکسپورٹرز اسپیشلائزڈ فارن کرنسی اکاؤنٹس میں رقوم برقرار رکھنے کی حد 35 سے 50 فیصد تک بڑھائی گئی، آئی ٹی ایکسپورٹرز کو اپنی فارن کرنسی آمدن کے استعمال میں مزید خودمختاری حاصل ہوئی۔ فارن کرنسی اکاؤنٹس پر ریگولیٹری پابندیوں میں نرمی اور خصوصی ڈیبٹ کارڈز کے اجرا سے عالمی ادائیگیاں آسان بنائی گئیں، فری لانسرز کیلئے نیا بینکاری فریم ورک متعارف کراتے ہوئے بینکاری سہولتوں اور اکاؤنٹ اوپننگ کے عمل کو آسان بنایا گیا۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے کیے گئے ان اقدامات نے آئی ٹی برآمدات بڑھانے اور زیادہ زرمبادلہ ملک میں لانے کی راہ ہموار کی جس کی بدولت مالی سال 26 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستانی فری لانسرز کی برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ایف بی آر کو انتظامی اقدامات سے 778 ارب روپے اضافی ریونیو کا ہدفملکی زرمبادلہ کے ذخائر 22.
64 ارب ڈالر تک پہنچ گئ
پاکستانی فری لانسرز برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ایس آئی ایف سی آئی ٹی برآمدات
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ePaper News Jan 22, 2021, لاہور, Page 1,بجلی ایک روپے 95 پیسے یونٹ مہنگی Electricity Expensive AsadUmer OmerAyub GovtofPakistan MoIB_Official PTIofficial
Read more »
پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی آنے لگیکراچی : پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر 7 ارب 95 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہ گئے ، ذخائر 95 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی۔
Read more »
Stephen Curry scores 31 points in the Warriors' 95-85 victory over the Rockets 95-85 in Game 1Stephen Curry scores 31 points in the Warriors’ 95-85 victory over the Rockets 95-85 in Game 1
Read more »
خدمت خلق، خالق کو پانے کا زینہاسلام میں 5 سے 10 فیصد عبادات (حقوق اللہ) اور 90 سے 95 فیصد تک معاملات (حقوق العباد) ہیں۔
Read more »
федерль میسٹر مریٹائم میں خاور سمندر میں گرمی کے wavelet کے خلاف خبریںفرادی میسٹر مریٹائم局长 محمود جنید انور چوہدری نے خبر دی کہ شمالی عرب سمندر میں发生了一个 مہیب سمندری گرمی کی لہر جو ساحلی حلقوں، ماہیگیری اور سمندری بنیادی ڈھانچے کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ وہannisztrano کہ McKtorent 90 فیصد سے زیادہ اور علاقے کا 30 فیصد حصہ سمندر کی سطح کی گرمی میں اضافہ ہوا ہے۔ سائنسدان اس واقعے کو غیر سابقہ سمندری گرمی کی لہر کہتے ہیں جو پاکستان کے ساحل پر ماحولیاتی خطرات کو بڑھا رہی ہے۔ چوہدری کے مطابق غیر معمولی گرمی شمالی عرب سمندر میں ہGlyphic چکر کی سرگرمی کو بڑھا سکتی ہے جو پورٹس، ماہیگیری کی بیڑیوں اور ساحلی ڈھانچے پر اض하였石 بار پیدا کر سکتی ہے۔ مروجہ مون سون مونسٹر کے 분포 میں西方的 منتقل航运 کے سببجنوبی پاکستان، خاص طور پر کراچی اور سنڈھ میں مئی سے سپٹمبر کے درمیان زیادہ-than-normal بارش کے امکان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شدید بارش کی Romanized فيح succintness گھروں کی صفائی کے نظام کو خراب کر سکتی ہے اور سیلاب کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ چوہدری نے حکومتی اور صنعتی حلقوں کی تیاری کو بڑھانے کا مطالبہ کیا۔
Read more »