پاکستان میں شدید موسمی تبدیلیوں کا انتباہ: ہیٹ ویو اور سیلاب کے خطرات

آنے والے تین مہینوں میں پاکستان کے مختلف حصوں میں شدید گرمی، گلیشیئرز کے پگھلنے اور شہری سیلاب کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
پاکستان کو اگلے تین ماہ کے دوران انتہائی شدید اور خطرناک موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں شدید ہیٹ ویو یعنی گرم ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے جھیلوں کے پھٹنے اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے خطرات موجود ہیں۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ مئی، جون اور جولائی کے مہینوں میں موسم کی شدت میں اضافہ ہوگا جو کہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے بارشوں کے معمولات بدل رہے ہیں اور درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے ملک کے مختلف حصوں میں جانی و مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ خاص طور پر جنوبی علاقوں میں تپتی دھوپ اور شمال میں برفانی تودوں کا پگھلنا ایک سنگین چیلنج بن کر ابھر رہا ہے۔ شہری مراکز کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ اور راولپنڈی جیسے بڑے شہروں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ان بارشوں کے نتیجے میں شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ان شہروں کا نکاس آب کا نظام پہلے ہی کمزور ہے اور شدید بارشوں کی صورت میں سڑکیں اور آبادیاں پانی میں ڈوب سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت کے شعبے پر بھی ان موسمی اثرات کے گہرے اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ جنوبی علاقوں میں بارشوں کی کمی اور شدید گرمی کی وجہ سے خریف کی فصلوں کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، جس سے غذائی قلت اور کسانوں کے مالی نقصان کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ماہرین کے مطابق بدلتا ہوا موسم نہ صرف انسانی صحت بلکہ لائیو اسٹاک اور پانی کے انتظام کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پنجاب پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ( پی ڈی ایم اے ) نے صوبے میں 7 مئی سے 11 مئی تک شدید ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 39 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں یہ 43 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق رات کے وقت بھی درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے، جس سے شہریوں کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ لاہور، راولپنڈی، سرگودھا، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور قصور سمیت متعدد شہروں میں گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے، جبکہ ڈی جی خان، بہاولپور اور رحیم یار خان جیسے علاقوں میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ عوامی صحت کے حوالے سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ بچے، خواتین اور بزرگ اس شدید گرمی کے دوران خاص احتیاط برتیں۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے۔ ریسکیو 1122 کو بھی مکمل طور پر الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی کا شکار ہونے والے افراد کو فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ شہری علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کرنے، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور او آر ایس کے مراکز کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی فصلوں اور مال مویشیوں کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ خیبر پختونخوا پی ڈی ایم اے نے بھی 8 مئی سے 10 مئی تک صوبے کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کی وارننگ دی ہے۔ ڈی آئی خان، ٹانک، بنوں، کرک اور لکی مروت میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر کولنگ پوائنٹس اور موبائل کولنگ یونٹس قائم کریں تاکہ عوام کو گرمی کی شدت سے نجات دلائی جا سکے۔ مجموعی طور پر پاکستان اس وقت ایک دوہری مشکل کا سامنا کر رہا ہے جہاں ایک طرف شدید گرمی ہے اور دوسری طرف بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے سیلاب کا خطرہ ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائیں تاکہ جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے.
