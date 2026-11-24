پاکستانی خلاباز ظہیر علی کا شینژوہو-24 مشن پر چینی خلائی سفر کا ارادہ
پاکستانی خلاباز ظہیر علی چینی خلائی ایجنسی کے اشتراک سے شینژوہو-24 مشن کے تحت تیانسگن خلائی اسٹیشن کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جو دونوں ممالک کے تاریخی تعاون کی غمازی کرتا ہے۔
پاکستانی خلاباز ظہیر علی جمعے کی صبح چینی خلائی ایجنسی کے تحت شینژوہو-24 مشن کے ذریعے خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی پیش رفت پیرس اسپیس اینڈ اپر اٹموسفیئر ریسرچ کمیشن ( سوپارکو) اور چین مینڈ سپیس ایجنسی (CMSA) کے درمیان دستخط شدہ تاریخی معاہدے کا براہ راست نتیجہ ہے۔
خلائی راکٹ کی لانچنگ کی تفصیلات اور مقام
چینی خلائی ایجنسی (CMSA) کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعلان کے مطابق، شینژوہو-24 کو بیجنگ ٹائم کے مطابق صبح 8:18 بجے لانچ کرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ یہ راکٹ چین کے شمال مغربی علاقے میں واقع جیو کوان سیٹلائٹ لانچ سنٹر سے خلا کی طرف اڑان بھرے گا۔Also readپاکستانی مشن جوہان علی کی چین میں خلائی سفر کے لیے تیار
خلابازوں کی ٹیم اور مشن کی نوعیت
ظہیر علی اس مشن میں ایک پیلوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خدمات سرانجام دیں گے اور ان کے ہمراہ چینی خلاباز تانگ ہونگبو اور وو یی بھی شامل ہیں۔ مختصر مدتی مدار میں سفر کے بعد، ظہیر علی 23 ستمبر کو زمین پر واپس آئیں گے۔
سیاسی پس منظر اور قیادت کا خیرمقدم
اپریل میں انتخاب کے بعد سے ہی وزیر اعظم شیہباز شریف نے خلابازوں سے ملاقات کی تھی اور ان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی تھی۔ وزیر اعظم نے اس پیش رفت کو پوری قوم کے لیے فخر کا باعث قرار دیا ہے۔
بین الاقوامی تعاون اور مستقبل کے اقدامات
چین نے اکتوبر 2011 کے بعد سے یو این آئی ایس ای سے باہر ہونے کے باوجود اپنے ٹیانگنگ اسٹیشن کو عالمی شراکت داروں کے لیے کھول رکھا ہے۔ یہ معاہدہ اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔
خلائی منصوبہ بندی اور مستقبل کے مقاصد
چین نے حال ہی میں اپنے خلائی منصوبوں کو وسیع کیا ہے اور اگلے دہائی میں اپنے خلابازوں کو چاند تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کو چین کی عالمی خلائی دیپلومیسی کا حصہ بناتا ہے۔
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