پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں: ایشیا اور یورپ کے ساتھ نئے معاہدے
وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے ECO، اٹلی، سویڈن، ترکمانستان اور ASEAN کے ساتھ سفارتی روابط مستحکم کیے ہیں۔ سعودی عرب اور فلسطین کی صورتحال پر بھی اہم بیانات جاری کیے گئے ہیں۔
پاکستان نے ۲۰ نومبر ۲۰۲۶ کو علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنی سفارتی سرگرمیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے متعدد اعلیٰ سطحی مشاورتیں مکمل کی ہیں۔ یہ اقدامات پاکستان کے خارجہ پالیسی کے منصوبہ بندی کے فریم ورک کا اہم حصہ ہیں جن میں علاقائی یکجہتی اور عالمی تجارتی روابط کو مضبوط بنانے کا مقصد زیر غور ہے۔
ECO اجلاس اور افغانستان کی صورتحال
سفارتی سیکرٹری ایمبسیڈر اسیف افتخار کی صدارت میں اقتصادی تعاون تنظیم (ECO) کے سینئر افسران کا اجلاس منعقد ہوا جس میں منسٹریل میٹنگ کا ایجنڈا اور اسلام آباد ڈیکلریشن کا مسودہ حتمی شکل دیا گیا۔ اس اجلاس کے دوران سفارتی سیکرٹری نے ECO سیکرٹریٹ کی سرگرمیوں، سیکٹورل میٹنگز اور سب سرڈی بوزیوں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔Also readPM Shehbaz reaches Azerbaijan for 17th ECO summit
وزیرِ خارجہ دفتر کے ترجمان نے واضح کیا کہ ECO میٹنگ میں شرکت کی سطح میزبان ملک کا اپنا حق اختیار ہے، جس کے تحت افغانستان کو منسٹرل لیول کی میٹنگ میں دعوت نہیں دی گئی۔ یہ بات اتنی ہی اہم ہے کہ افغانستان کی رکنیت فی الحال ECO سیکرٹریٹ کے ذریعے معطل ہے، جبکہ پاکستان نے واضح کیا کہ وہ موجودہ افغان ریجیم کو تسلیم نہیں کرتا لیکن علاقائی تعاون کو اہمیت دیتا ہے۔
یورپی ممالک کے ساتھ دو طرفہ روابط
پاکستان اور اٹلی کے درمیان ساتویں راؤنڈ کی مشترکہ سیاسی مشاورتیں ہوئیں جو سفارتی سیکرٹری اسیف افتخار اور اٹلی کے سیکرٹری جنرل ایمبسیڈر ریکارڈو گوارلیا کے مشترکہ چیئرمین شپ میں منعقد ہوئیں۔ اس بات چیت میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، تعلیم، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے شعبوں میں باہمی تعاون پر زور دیا گیا۔
اسی دوران ۱۹ نومبر ۲۰۲۶ کو اسلام آباد میں پاکستان اور سویڈن کے درمیان بیسویں راؤنڈ کی دو طرفہ سیاسی مشاورتیں بھی منعقد ہوئیں۔ دونوں ممالک نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور ہیلتھ کیئر کے علاوہ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیل سے بحث کی، جس سے دونوں فریقین کے درمیان باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔
وسطی ایشیا اور آسیان کے ساتھ تجارتی معاہدے
دیگر اہم پیش رفت میں ۱۷ نومبر ۲۰۲۶ کو اسلام آباد میں پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان چھٹے اجلاس میں نائب وزير اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترکمانستان کے نائب چیئرمین اور وزیر خارجہ راشد میریدوف نے مشترکہ طور پر صدارت کی۔ دونوں فریقین نے تجارت، توانائی، ٹرانسپورٹ، زرعی صنعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔
اس مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے وزیر خارجہ دفتر کے درمیان ۲۰۲۶ سے ۲۰۳۰ کے لیے ایک پروٹوکول اور تعاون کا پروگرام دستخط شدہ ہوا۔ اسی طرح ۱۹ نومبر کو پاک آسیان سیکٹرل ڈائیلاگ پارٹنرشپ کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا جہاں پاک آسیان بازرگانی روابط اور خوراک کی حفاظت کو اجاگر کیا گیا۔
خارجہ امور اور عالمی سلامتی کی کوششیں
نائب وزير اعظم اسحاق ڈار نے ۱۹ نومبر کو وزیرِ خارجہ دفتر میں آسیان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کاؤ کیم ہرن کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول میٹنگ کی جس میں تجارت اور علاقائی کنیکٹیوٹی پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان نے سعودی عرب پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ریاض کی سلامتی کی حمایت کا اعلان کیا۔
پاکستان نے اسرائیلی حملے اور فلسطینی علاقوں کی پوزیشن پر بھی ۱۴ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر بیان جاری کیا جس میں شہریوں کی حفاظت اور دو ریاستی حل کی حمایت شامل تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے شہری ڈاکٹر مصدق مالک کی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کا اعلان کیا ہے جو ۲۰ سے ۲۲ نومبر تک نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔
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