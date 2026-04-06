پاکستان پر قرضوں کا بوجھ: سینیٹ کمیٹی کا تشویش کا اظہار

اسلام آباد (اے پی پی) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کو پیر کے روز بتایا گیا کہ پاکستان پر مجموعی قرض ہ 81.4 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے، جس میں بیرونی اور اندرونی دونوں قرض ے شامل ہیں۔ وزارت خزانہ کے ڈائریکٹر ( قرض ہ) نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان پر مجموعی قرض ہ 81.
4 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے، جس میں بیرونی اور اندرونی دونوں قرضے شامل ہیں، جبکہ 21 ٹریلین روپے سے زائد بیرونی قرضوں پر مشتمل ہیں۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کا اجلاس پیر کے روز سینیٹر سیف اللہ ابرو کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تازہ ترین مردم شماری کے مطابق، فی کس قرض کا بوجھ تقریباً 325,000 روپے ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ وفاقی مالیاتی قرض میں مسلسل اضافہ بنیادی طور پر حکومتی اخراجات کے آمدنی سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، جس میں تیل کی درآمد ایک بڑا عنصر ہے۔ بریفنگ کے دوران ایک اہم نکتہ یہ اجاگر کیا گیا کہ حکومت باقاعدگی سے اندرونی قرضوں کی ادائیگی کرتی ہے، لیکن اکثر اضافی قرضے حاصل کرکے ایسا کرتی ہے۔ چیئرمین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ ملک کب تک اپنی مالیاتی پائیداری کے لیے قرضوں پر انحصار کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت پارلیمنٹیرینز کو دی جانے والی گرانٹس میں کٹوتی پر غور کیوں نہیں کر رہی ہے اور وزارت خزانہ پر زور دیا کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائے جو قوم کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ہوں۔ چیئرمین نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکوں کو دیئے گئے 65 ارب روپے کے قرض کے بارے میں تفصیلات بھی طلب کیں۔ کمیٹی نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ اجلاس میں قرض کی ذمہ داریوں کی صوبہ وار تفصیلات فراہم کرے۔\کمیٹی نے ایک تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا جس میں امیر شہریوں کو رضاکارانہ ادائیگی کے لیے فی کس بقایا قرض کی پیشکش کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ سینیٹر روبینہ خالد نے اس بات پر زور دیا کہ اس طریقہ کار کے تحت جمع ہونے والے کسی بھی فنڈ کو سختی سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور اس کے غلط استعمال سے بچایا جانا چاہیے۔ کمیٹی کو نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جس کی ابتدا میں عالمی بینک نے اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری (ICT)، آزاد جموں و کشمیر (AJK)، اور گلگت بلتستان (GB) کے لیے فنڈنگ کی تھی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ عالمی بینک نے بعد میں اے جے کے اور جی بی کے لیے فنڈنگ واپس لے لی، اس پروجیکٹ کو ICT تک محدود کر دیا، کیونکہ اس کی متنازعہ علاقوں میں منصوبوں کو فنڈ دینے کی پالیسی نہیں ہے۔ سیکرٹری، ڈویژن برائے اقتصادی امور نے بتایا کہ یہ منصوبہ، جو 2022 کے آخر میں شروع ہوا تھا، دیہی علاقوں میں موجودہ صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے، انسانی وسائل، اور ضروری ادویات اور آلات کی فراہمی کو مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم، کمیٹی نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پیش رفت انتہائی سست روی سے ہوئی ہے، اور اب تک صرف ایک دفتر قائم کیا گیا ہے۔ مزید انکشاف ہوا کہ حکومت نے پہلے ہی 4.178 ملین امریکی ڈالر سود ادا کر دیا ہے بغیر کسی ٹھوس پیش رفت کے۔ چیئرمین نے ایسے منصوبوں کو قوم کے لیے “سوالیہ نشان” قرار دیا اور اگلے اجلاس کے لیے سیکرٹری، وزارت قومی صحت خدمات کو طلب کیا۔\قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ پر تشویش ایک سنگین مسئلہ ہے جو پاکستان کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف قومی ترقی کو متاثر کرتا ہے بلکہ شہریوں پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے قرضوں پر انحصار کرنے کی وجہ سے، ملک کی مالیاتی پائیداری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حکومت کو اخراجات میں کمی لانے، آمدنی بڑھانے، اور قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، صحت کے منصوبوں میں سست روی اور فنڈز کا ضیاع بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت کو ایسے منصوبوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور فنڈز کے صحیح استعمال کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ عوامی نمائندوں کو بھی اس اہم معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ٹھوس پالیسیاں تشکیل دینی چاہئیں۔ اس کے علاوہ، یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم کرے اور ملکی وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حکومت کو اس حوالے سے بہتر پالیسیاں بنانے میں مدد فراہم کر سکیں۔ حکومت کو شفافیت کو بھی یقینی بنانا چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ قرضوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں
