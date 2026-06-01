پاکستان کے سرکاری ملازمین پر دوجے شہریت کے لیے سخت نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں

پاکستان کے سرکاری ملازمین پر دوجے شہریت کے لیے سخت نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں
📆01/06/2026 3:49 pm
📰24NewsHD
پاکستان کے سرکاری ملازمین پر دوجے شہریت کے لیے سخت نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ واضح پن کو بڑھایا جا سکے۔ چلاس کے قریب فیری میڈوز میں ایک بھیڑی حادثہ میں کم از کم سات افراد ہلاک ہو گئے، جن میں چھ دورہ کرنے والے اور ایک ڈرائیور شامل ہیں۔، سرکاری عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ حادثہ کہاں ہوا ہے۔

پاکستان کے سرکاری ملازمین پر دوجے شہریت کے لیے سخت نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ واضح پن کو بڑھایا جا سکے، سرکاری ملازمین پر دوجے شہریت کے لیے سخت قوانین متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ واضح پن کو بڑھایا جا سکے۔ چلاس کے قریب فیری میڈوز میں ایک بھیڑی حادثہ میں کم از کم سات افراد ہلاک ہو گئے، جن میں چھ دورہ کرنے والے اور ایک ڈرائیور شامل ہیں۔، سرکاری عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ حادثہ کہاں ہوا ہے۔ اس حادثے میں ڈرائیور ضیاء اللہ اور چھ دورہ کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں، دو دورہ کرنے والے علی اور سجاد دونوں خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چار دیگر شہیدوں کا تعلق پنجاب سے ہے، حال ہی میں ان کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔، امدادی ٹیموں نے اس علاقے میں ایک آپریشن شروع کیا ہے تاکہ جسموں کو حاصل کیا جا سکے اور مزید تفصیلات حاصل کی جا سکے۔، حکام نے کہا ہے کہ مزید شہیدوں کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔، حکام نے مزید کہا ہے کہ حادثے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔، حکام نے مزید کہا ہے کہ مزید معلومات موصول ہونے پر اپ ڈیٹ کیے جاں گے.

