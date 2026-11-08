پاکستان میں 15 سالہ لڑکے کی محبت کی شادی پر شدید تنقید اور سوشل میڈیا بحث
پاکستان میں 15 سالہ لڑکے کی 9ویں جماعت کی طالبہ سے محبت کی شادی نے سوشل میڈیا پر تباہی مچا دی ہے۔ کم عمر شادی کے خلاف صارفین کا احتجاج اور مداحوں کا خیرمقدم دو طرفہ ردعمل سامنے آیا ہے۔
پاکستان میں 15 سالہ لڑکے کی 9ویں جماعت کی طالبہ سے محبت کی شادی نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا پر کم عمر جوڑے کی شادی سے متعلق ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کم عمر دولہے نے بتایا کہ میں شادی کے لیے اس قدر پرجوش تھا کہ رات کو بار بار اٹھ کر اپنی شیروانی دیکھتا تھا۔
دل کی دھڑکن اور شیروانی کا جوش
کم عمر دولہے نے بتایا کہ میں شادی کے لیے اس قدر پرجوش تھا کہ رات کو بار بار اٹھ کر اپنی شیروانی دیکھتا تھا۔ دولہے نے بتایا کہ میری اپنی اہلیہ سے پہلی ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی جہاں اس نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھیں۔ اس کے بعد میں نے شادی کی پیشکش کی اور والدین نے رشتہ طے کیا۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
دولہے نے بتایا کہ جب میں نے اپنے والد کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو والد نے کہا کہ دیکھ لو وہ لڑکی بول بھی نہیں سکتی اور سن بھی نہیں سکتی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں کی اشاروں میں بات ہوئی اور مجھے اس سے پہلی ہی نظر محبت ہوگئی تھی۔
نشونما اور رہن سہن کی تبدیلیاں
ابتدا میں مجھے اہلیہ کے اشارے سمجھنے میں مشکل پیش آئی، لیکن وقت کے ساتھ میں نے اشاروں کی زبان سیکھ لی۔ دولہے نے کہا کہ شادی کے تحفے کے طور پر میں نے اپنی اہلیہ کو بوسہ دیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے کم عمری میں شادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے واقعات کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔
بعض صارفین کا کہنا ہے کہ کم عمر لڑکا ابھی اپنی اہلیہ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تاہم کئی صارفین نے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور جوڑے کو دعائیں بھی دیں۔
پچھلے واقعات اور میڈیا کا رجحان
واضح رہے کہ چند سال قبل اسی نوعیت کی ایک شادی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں 16 سالہ اسد نے نمرہ سے محبت کی شادی کی اور جوڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا تھا۔
یہ واقعہ پاکستانی سوشل میڈیا پر کم عمر شادیوں کی حوصلہ افزائی یا اس کے منفی اثرات پر غور و خوض کا باعث بنا ہے۔ کم عمری میں شادی کے حوالے سے سماجی اور قانونی پہلوؤں پر مہم جوئی جاری ہے۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment