پاکستان نے فیز ایئر ٹو ایئر میزائل کی کامیاب ٹیسٹنگ کی
پاکستان نے فیز ایئر ٹو ایئر میزائل کی کامیاب ٹیسٹنگ کرکے فضائیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ ٹیسٹ دفاعی خود انحصاری کا اہم مرحلہ ہے۔
پاکستان نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے پہلے خود ساختہ 'فیز' ایئر ٹو ایئر میزائل کی کامیاب پرواز کا ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ ٹیسٹ ملک کے ایروسپیس اور ڈیفنس ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوا ہے۔
آئی ایس پی آر کی جانب سے ہفتہ کے روز جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ اس میزائل کی ٹیسٹنگ سے پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ پیش رفت پاکستانی ڈیفنس انڈسٹری کی بڑھتی ہوئی تکنیکی ماہریت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
ٹرمینل گائیڈنس ٹیکنالوجی کی تفصیلات
فیز میزائل کو جدید ترین ٹرمینل گائیڈنس سسٹم سے لیس کیا گیا ہے جو دشمن کے ایئر ٹارگٹس کو لمبے فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے میزائل کی پرواز کے آخری مرحلے میں خود بخود ٹارگٹ کی طرف مڑنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔
پاک فضائیہ کی آپریشنل لچک کو بہتر بنانے کے لیے اس میزائل کا تعارف انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نظام ہوا میں چل رہے چلتے ہدف کو درستگی سے ٹریک اور انٹرپٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
سیاسی اور فوجی قیادت کی حوصلہ افزائی
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شیخ شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورز فیلڈ مارشل سیف علی موسیٰ نے اس کامیاب ٹیسٹ پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ڈیفنس انڈسٹری کی خود انحصاری اور تکنیکی جدت پسندی کو سراہا۔
اس موقع پر پاک فوج کے سینئر افسران کے ساتھ ساتھ میزائل کے ڈیزائن اور تیاری میں کلیدی کردار ادا کرنے والے سائنسدان اور انجینئرز بھی موجود تھے۔ قیادت نے ان کی محنت اور وطن کے لیے دیانتداری کو سراہا۔
حالیہ میزائل ٹیسٹس کا تسلسل
فیز میزائل کی کامیاب ٹیسٹنگ پاکستانی دفاعی پیشرفت کا تسلسل ہے۔ اس سے قبل آئی ایس پی آر نے 6 اکتوبر کو فتاح-4 اور 13 اکتوبر کو فتاح-2 ہائپرسونک میزائل کی کامیاب ٹیسٹنگ کا اعلان کیا تھا۔
انہوں نے افواہوں کو ختم کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ٹیسٹ میں کن طیاروں سے میزائل لانچ کیا گیا اس کی تفصیلات عوامی طور پر شیئر نہیں کی گئیں۔ تاہم، یہ اقدام پاک فضائیہ کے جدید جنگی طیاروں کے پروگرام کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
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