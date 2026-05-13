پاکستان کی جانب سے آتی ایک روزہ انٹرنیشنل سیریز کے لیے تیاریاں شروع ہوں گی۔ 15 مئی سے 21 مئی تک لاہور میں ایک سفید بال ٹریننگ کپم کا انعقاد کیا جائے گا جو قومی کرکٹ اسکول میں ہوگا۔ اس کپم میں 28 کھلاڑی شرکت کریں گے اور ٹریننگ سیشنوں اور پریکسٹیشن میچوں میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کو 3 میچ کی ایک روزہ سیریز کے لیے 30 مئی سے 4 جونی تک مقابلہ کرنا ہے جو راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ قومی کرکٹ اسکول کی کوچنگ اسٹاف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مردوں کی سفید بال کوچنگ ٹیم کے ممبران بھی اس کپم میں شامل ہوں گے۔ 2 زیر 19 کی فائٹ بولرز، عبدال سبحان اور علی راجہ بھی اس کپم میں شامل ہیں کیونکہ سلیکٹرز مستقبل کے لیے جوان صلاحیتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سیریز کے لیے اسٹینڈ بیل میں شامل کھلاڑیوں میں بھی شامل ہیں: آمیر جمال، عبدال سامد، ابراہیم احمد، احمد دانیال، اکف جاوید، آفرث منہاس، فاسیل اکرام، فاکھر زمان، ہائیڈر علی، حریس راؤف، ہونین شاہ، خواجا محمد نفا، مائز سڈاکٹ، مہران مومٹاز، محمد فائیک، محمد حسن، محمد سلمان میرزا، ناسیم شاہ، سعد باگ، سعد مسود، شابیل حسین، شمیم حسین، سوفیان ملقم اور عثمان خان۔
