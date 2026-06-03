پاکستان-ویسٹ انڈیز خواتین ٹی ٹوئینٹی/20 مچ بارش کی وجہ سے بغیر نتیجہ ختم

ڈبلن میں Held ہونے والی خواتین کی ٹی20 بین الاقوامی ٹری-سیریز کا پانچواں میچ بینک المسندہ کے حساب سے بغیر نتیجہ ختم ہوا۔ پاکستانی خواتین ٹیم نے 111 رنز بنائے جبکہ بارش کی وجہ سے میچ منسوخ ہو گیا۔ الیار رئیز اور کپتان فاطمہ سنہ نے معروف کارکردگی دکھائی۔ پاکستان اب آئرلینڈ کے خلاف حتمی میچ میںumpshi حیرت饶恕 کرے گی۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کے Twenty20 بین الاقوامی ٹری-سیریز کا پانچواں میچ ڈبلن میں منعقد ہونے کے باوجود بارش کی شدت کی وجہ سے بےنتیجہ رہا۔ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی نمی سے رک گیا تھا کہ باوجود ڈبلن کے کاسل ایونيو میں میچ کے لیے ہوم گound تیار ہوجانے کے باوجود، باہر کا حصہ نمی سے گیا تھا توantisani تھی۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بالں کا فیصلہ کیا، جب کہ پاکستانی خواتین ٹیم نے بھی加 شمولیت نہیں کی۔ پاکستان نے 111 رنز 16.
5 اوورز میں بنائے، جبکہ میچ بھی بند ہو گیا۔ الیار倾斜 نے 24 رنز بنائے، جو 23 بالوں میں مارے گئے تین چارہ رنز کے ساتھ۔ کپتان فاطمہ سنہ تمام 21 رنز奈何 بغیر آؤٹ ہوئیں، انہوں نے ایک چارہ رنز مارا۔ رamin شمیم نے 16 بالوں پر 17 رنزجات دو چارے مارے، اور عائشہ زف Pronunciation نے 15 بالوں پر 17 رنزجات تین چارے مارے۔ الیاز rameen کے ساتھ 30 بالوں پر 37 رنز کی شراکت کی، جو پانچویں وکٹ کے لیے حیرت انگیز تھا۔ فاطمہ اور tuba حسن نے بھی 17 بالوں پر 22 رنز جڑے، جب بارش آنے سے میچ میں有名な رکنauth شد۔ ویسٹ انڈیز کے لیے چینیل ہنری اور اشمینی مونيسر نے ہر ایک کی دو وکٹیں لیں، زیادہ جانmes، اَفے فلچر اور قیانہ جوسف نے ایک وکٹ لی۔ پاکستانی خواتین ٹیم آج (جمعرات) ایواںست ہے کہ آخرین میچ آئرلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ ویسٹ انڈیز نے ٹری-سیریز میں چار میچوں میں سے دو جیتیں ہیں
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