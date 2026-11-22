پاکستان کے قومی قرضوں میں ایک سال میں 6200 ارب روپے کا اضافہ
وزارت خزانہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے سرکاری قرضوں میں گزشتہ سال 6 ہزار 200 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے اور کل حجم 90.98 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے۔
پاکستان کی معاشی حالت اور قومی دیون میں حالیہ اضافے کے حوالے سے سنجیدہ خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ سرکاری اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران قومی قرضوں میں 6 ہزار 200 ارب روپے کا تاریخی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نجی ٹیلی ویژن چینلز کی رپورٹس اور وزارت خزانہ کے جاری کردہ باقاعدہ اعداد و شمار کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جون 2026 کے اختتام تک ملک کے کل قرضوں کا حجم 90.
98 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ رقم پچھلے سال یعنی جون 2025 کے اعداد و شمار کے مقابلے میں قابل ذکر اضافہ ہے، جس وقت مجموعی سرکاری قرضے 84.8 ٹریلین روپے تھے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ اگلے 12 ماہ کے عرصے میں ان قرضوں میں نمایاں اضافہ ہوا اور یہ رقم بڑھ کر 90.98 ٹریلین روپے ہو گئی۔ اس طرح ایک سال کے عرصے میں حکومت کے قرضوں میں مجموعی طور پر 6.2 ٹریلین روپے کا اضافہ سامنے آیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے مالی سال 2027 سے 2029 کے لیے مرتب کردہ قرضوں کی پائیداری کے تجزیے میں بھی ان اعدادوشمار کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جون 2026 کے اختتام تک حکومت کے مجموعی قرضوں اور حکومت کی جانب سے ضمانت فراہم کردہ قرضوں کی مالیت 90.98 ٹریلین روپے ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس سے گزشتہ سال یہی حجم 84.8 ٹریلین روپے تھا۔ دوسری جانب سرکاری قرضوں میں نمایاں اضافے کے باوجود مجموعی قرضوں کا ملکی مجموعی قومی پیداوار سے تناسب کم ہو کر 72 فیصد رہ گیا ہے۔
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