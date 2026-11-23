پاکستانی مشن جوہان علی کی چین میں خلائی سفر کے لیے تیار
پاکستان کے مشن جوہان علی 25 نومبر کو چین کے شیآنزو-24 مشن کے ذریعے ٹینگونگ خلائی اسٹیشن جا رہے ہیں۔ یہ تاریخی خلائی تعاون کا اہم حصہ ہے۔
پاکستانی خلائی مشن جوہان علی 25 نومبر کو چین کے شیآنزو-24 کریمڈ اسپیس مہم کے ذریعے خلا میں روانہ ہوں گے۔ چینی مینڈ سپیس ایجنسی (CMSA) کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعلان کے مطابق یہ تاریخی خلائی سفر منگل کے روز شروع ہوگا۔ یہ پرواز پاکستان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی جس میں جوہان علی ٹینگونگ خلائی اسٹیشن کے لیے سفر کریں گے۔
شیآنزو-24 مشن کی تفصیلات اور لانچ کا وقت
لانچ کی تفصیلات کے مطابق شیآنزو-24 کا آغاز بدھ کے روز صبح 8:18 بجے بیجنگ ٹائم پر ہوگا۔ یہ لانچ شمالی چین کے جیوچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے انجام دیے جانے والے ہیں۔ مشن جوہان علی ٹیم کے تین رکنی جہاز رانوں کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے جن میں چینی جہاز ران تانگ ہونگ بو اور وو یی شامل ہیں۔ یہ ٹیم مل کر خلائی اسٹیشن کے لیے اہم مشن انجام دے گی۔Also readچین کا شینژو-24 خلاباز مشن لانچ ایریا منتقل، پاکستانی خلاباز بھی شریک
پی لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر جوہان علی کا کردار
مشن جوہان علی اس مختصر مدتی مدار کے سفر کے دوران ایک پی لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خدمات سرانجام دیں گے۔ وہ ٹینگونگ خلائی اسٹیشن کے لیے مختصر مدت کے لیے خلا میں قیام کریں گے۔ اس خلائی پرواز کے اختتام پر وہ واپس زمین پر آئیں گے۔ ان کی واپسی شیآنزو-23 اسپیس کرافٹ کے ذریعے ممکن ہوگی۔
تعاون کی بنیاد پر انتخاب اور تربیت کا عمل
اس تاریخی فلائٹ کی بنیاد فروری 2025 میں پاکستان سپیس اینڈ اپر اٹмосفیئر ریسرچ کمیشن (سوپارکو) اور چینی مینڈ سپیس ایجنسی کے درمیان دستخط شدہ تاریخی بائی لیٹرل سپیس کوآپریشن ایگریمنٹ ہے۔ اس معاہدے کے تحت دو پاکستانی امیدوار محمد مشن جوہان علی اور خرم داؤد کو اپریل میں منتخب کیا گیا۔ ان دونوں امیدواروں کو چین میں بڑی امداد کے ساتھ انٹینسیو ایسٹرونٹ ٹریننگ دی گئی۔
اپریل میں ان کے انتخاب کے بعد، وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں جہاز رانوں سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ پورے ملک کے لیے فخر کا معاملہ ہے۔ انہوں نے جہاز رانوں کی سربراہی کی تعریف کی اور اس مشترکہ وینچر کو اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان طویل عرصے سے قائم "ال ویدر" اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئے ابعاد دینے کا ذریعہ قرار دیا۔
بین الاقوامی خلائی سیاست میں پاکستان کی حیثیت
چین، پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور ایک اہم بیرونی سرمایہ کار ہے۔ چین نے گذشتہ دہائی میں اپنی آزاد خلائی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ بیجنگ 2030 تک چاند پر جہاز رانوں کو اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین کو 2011 سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے قطع کیا گیا ہے کیونکہ امریکی قوانین ناسا کو بیجنگ کے ساتھ تعاون سے روکتے ہیں۔
اسی تناظر میں چین نے اپنے ٹینگونگ خلائی اسٹیشن کو عالمی شراکت داروں کے لیے کھول دیا ہے۔ اس طرح پاکستان اس کے عالمی خلائی دیپلمیسی میں سر فہرست ہے۔ یہ اقدام پاکستان کو جدید خلائی ٹیکنالوجی کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
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