پاکستان-امریکہ مذاکرات: پیش رفت، بداعتمادی اور مستقبل

امریکی نائب صدر نے پاکستان-امریکہ مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق کی، مگر مکمل معاہدے کے لیے مزید کام کرنے پر زور دیا۔ ایران کے ساتھ اعتماد کی کمی اور جامع معاہدے کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر امریکہ کی جانب سے انعام کا اعلان اور اسرائیل-لبنان مذاکرات کا ذکر۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے تناظر میں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بداعتمادی اتنی گہری ہے کہ اسے راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جارجیا یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے تسلیم کیا کہ اعلیٰ سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، جو ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم ایک جامع اور دیرپا معاہدے تک پہنچنے میں ابھی وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی عارضی یا محدود معاہدہ کرنے کے بجائے ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جو مستقل بنیادوں پر قائم رہے، اسی لیے حتمی معاہدے پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔
جے ڈی وینس نے مزید بتایا کہ پاکستان میں ہونے والی بات چیت میں یقیناً پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی مکمل معاہدہ طے ہونا باقی ہے۔ مجوزہ معاہدے کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رہے اور خطے میں کسی بھی قسم کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث نہ ہو۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر ایک مضبوط اور قابل عمل معاہدہ طے پا جاتا ہے، تو ایران کو عالمی معیشت کا حصہ بننے کا موقع ملے گا، جس کے نتیجے میں امریکہ بھی ایران کے ساتھ معمول کے اقتصادی تعلقات قائم کر سکے گا۔ اس کے علاوہ، نائب امریکی صدر نے مذاکرات کی موجودہ صورتحال پر محتاط انداز میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی برقرار ہے، جو آگے کی طرف بڑھنے کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ، ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ چاہتا ہے جو نہ صرف جوہری ہتھیاروں کو روک سکے بلکہ خطے میں استحکام کو بھی یقینی بنائے۔
اس کے علاوہ، خبر میں امریکہ کی جانب سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری کے حوالے سے 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان بھی شامل ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے عزم کا مظاہرہ ہے۔ اسی طرح، اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے اختتام کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس میں سینیٹر مارکو روبیو نے بھی شرکت کی۔ یہ مذاکرات خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا حصہ تھے۔ مجموعی طور پر، یہ خبر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوششوں، اور خطے میں سلامتی سے متعلق اہم مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔
