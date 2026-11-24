پاکستان اور آئی اے ای اے نے جوہری سیکیورٹی میں تعاون کے 20 سال مکمل کیے
پاکستان اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے جوہری سیکیورٹی میں باہمی تعاون کے دو دہائی پورے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
پاکستان اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے گزشتہ 20 سالہ جوہری سیکیورٹی تعاون کی تکمیل پر اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر دونوں فریقین نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور معلومات و ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے نئے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اسلام آباد میں منعقدہ خصوصی تقریب میں اس عرصے میں حاصل کردہ کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا۔
نیوکلئر سیکیورٹی میں پیشرفت کا جائزہ
پاکستان نیوکلئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے بتایا کہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران پاکستان کا نیوکلئر سیکیورٹی نظام کافی مضبوط ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی اے ای اے کے ساتھ باہمی تعاون سے مہارت رکھنے والے ماہرین کی تربیت ممکن ہوئی ہے۔ اس عمل نے متعلقہ اداروں کو بھی مزید مضبوط اور جدید بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔Also readبھارت میں شادی کی تقریب میں مہمان بن کر داخل ہونے والے چور نے 22 لاکھ مالیت کے زیورات اور نقدی چوری کی
آئی اے ای اے کی جانب سے تعریف و تحسین
آئی اے ای اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کیرین ہرویو نے بھی پاکستان کے ساتھ طویل مدتی تعاون کو سراہا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دونوں فریقین نے معلومات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے علاوہ مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس ملاقات کے دوران نیوکلئر سیکیورٹی کے شعبے میں مزید ہمدردی اور باہمی تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔
نسلر سیکورٹی سپورٹ سینٹرز کی اجلاس
اسلام آباد میں نیوکلئر سیکورٹی سپورٹ سینٹرز کا 15 واں سالانہ اجلاس جاری ہے۔ یہ اہم اجلاس 26 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر بین الاقوامی سطح کے ماہرین اور حکام شرکاء کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ اجلاس نیوکلئر سیکیورٹی کے شعبے میں نئی حکمت عملیوں اور طرز عمل پر بحث و مباحثے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔
مستقبل کے لیے مشترکہ منصوبے
دونوں فریقین نے مستقبل میں نیوکلئر سیکیورٹی کے شعبے میں مزید مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل طے شدہ تعلیمی اور تحقیقی پروگرامز کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ اقدامات نہ صرف علاقائی سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے بلکہ عالمی معیارات کو بھی بروئے کار لائیں گے۔
حکام کی جانب سے مضبوطی کا اعتراف
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ بیس سالہ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون سے ملک کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ یہ تعلقات نہ صرف تکنیکی حیثیت سے بلکہ ادارہ جاتی لحاظ سے بھی مثبت نتائج دیتے رہے ہیں۔ ایسا ہی سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور نئی چیلنجز کا مقابلہ ممکن ہوگا۔
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