پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی سکواڈ کا اعلان، سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر

پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شان مسعود کپتان برقرار ہیں، جبکہ سابق کپتان سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ چار نئے کھلاڑیوں کو سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آئندہ ماہ بنگلہ دیش میں کھیلی جانے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق، یہ دونوں میچز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوں گے۔ پہلا ٹیسٹ 8 سے 12 مئی تک ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 16 سے 20 مئی تک سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ سکواڈ میں چار نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اعجاز اور محمد غازی غوری شامل
ہیں۔ فی الحال لاہور میں جاری این سی اے ریڈ بال کیمپ میں پانچ کھلاڑی، اذان اعجاز، امام الحق، محمد غازی غوری، نعمان علی اور ساجد خان حصہ لے رہے ہیں۔ کھلاڑی 27 اپریل بروز پیر کراچی میں تربیتی کیمپ میں شامل ہوں گے جو 1 مئی تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد کھلاڑی 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوں گے۔ وہ کھلاڑی جو پی ایس ایل ایکس آئی میں اپنے اپنے فرنچائزز کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے لیگ کیمپ کے اختتام پر کیمپ میں شامل ہونے کی توقع ہے۔ فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں کے کھلاڑی ٹورنامنٹ کے اختتام کے بعد بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوں گے۔ پی سی بی نے بنگلہ دیش کے دورے کے لیے ریڈ بال کوچز کے تقرر کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ سرفراز احمد نے بطور کپتان پاکستان کے لیے دو آئی سی سی ٹائٹلز، 2006 کا انڈر 19 ورلڈ کپ اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے۔ انہوں نے پانچ ماہ قبل پاکستان انڈر 19 کو اے سی سی مینز انڈر 19 ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس سال کے اوائل میں انگلینڈ لائنز کے خلاف پاکستان شاہینز کے دورے میں بھی وہ مینٹور/منیجر کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز اسد شفیق اور عمر گل بالترتیب بیٹنگ اور باؤلنگ کوچ کے فرائض انجام دیں گے۔ اسد شفیق نے 147 بین الاقوامی میچز کھیلے، جن میں 77 ٹیسٹ، 60 ون ڈے اور 10 ٹی ٹوئنٹی شامل ہیں، اور 6188 رنز بنائے، جن میں 12 سنچریاں اور 36 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ دائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر عمر گل نے 237 بین الاقوامی میچز کھیلے، جن میں 47 ٹیسٹ، 130 ون ڈے اور 60 ٹی ٹوئنٹی شامل ہیں، اور 427 وکٹیں حاصل کیں۔ سکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کے نام یہ ہیں: شان مسعود (کپتان)، عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اعجاز، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، محمد غازی غوری (وکٹ کیپر)، نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل اور شاہین شاہ آفریدی۔ دیگر آفیشلز میں منیجر نوید اکرم چیمہ، ہیڈ کوچ سرفراز احمد، بیٹنگ کوچ اسد شفیق، باؤلنگ کوچ عمر گل، فیلڈنگ کوچ عبدال سعد، فزیو تھراپسٹ کلف ڈیکن، سٹرینتھ اور کنڈیشننگ کوچ گرانٹ لڈن، اینالسٹ عثمان ہاشمی، میڈیا منیجر سید نعیم احمد، سیکیورٹی منیجر لیفٹیننٹ کرنل (ریٹائرڈ) عثمان انور، ٹیم ڈاکٹر ڈاکٹر وجاہت علی رفاعی اور مساژر محمد احسان شامل ہیں۔ اس دورے کے لیے اعلان کردہ سکواڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کو شامل کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کا عندیہ دیا گیا ہے، جبکہ تجربہ کار کوچز کی تعیناتی سے ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کی توقع ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے یہ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اور ٹیم کی کوشش ہوگی کہ وہ بنگلہ دیش کو ان کی ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر چیمپئن شپ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرے۔ نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بہترین موقع ملے گا اور وہ سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، لہذا یہ سیریز دلچسپ اور کانٹے کی ٹکر کی ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی سہولت اور تربیت کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی ہے جس میں تربیتی کیمپوں اور سفری انتظامات شامل ہیں۔ یہ اقدامات قومی ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کا دورہ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک چیلنجنگ ٹور ثابت ہوگا، لیکن امید ہے کہ ٹیم اس چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کرے گی۔ خصوصاً ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی کارکردگی حالیہ دنوں میں بہتر رہی ہے اور شائقین کو اس سیریز سے بھی مثبت نتائج کی توقعات وابستہ ہیں۔ کوچنگ اسٹاف کی تعیناتی بھی ایک اہم قدم ہے، جس سے کھلاڑیوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی خامیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ سرفراز احمد جیسے تجربہ کار کپتان کا ہیڈ کوچ کے طور پر تقرر ٹیم کے لیے ایک حوصلہ افزا اقدام ہے
کرکٹ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز شان مسعود سرفراز احمد
پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف 16 رکنی ٹیسٹ سکواڈ؛ شان مسعود کپتان، 4 نئے کھلاڑی شامل، سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقررپاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ ماہ ہونے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شان مسعود کپتانی کے فرائض جاری رکھیں گے، جبکہ عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اعجاز اور محمد غازی غوری چار غیرملکی کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔
بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کیلئے پاکستان سکواڈ کا اعلان، شان مسعود کپتان، سرفراز احمد ہیڈ کوچپاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ چار نئے کھلاڑیوں کو سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔
PCB announces 16-member squad for Bangladesh test seriesThe Pakistan Cricket Board (PCB) on Saturday unveiled a 16-member squad for the upcoming two-Test series against Bangladesh, with Shan Masood retained as captain. The series forms part of the ICC World Test Championship 2025–27 cycle.
