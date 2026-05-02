پاکستان کے ٹونا شعبے کے لیے 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان، نیا کوٹا منظور

بھارتی سمندر ٹونا کمیشن (IOTC) سے نئی ماہی گیری کوٹا حاصل کرنے کے بعد حکومت پاکستان کے ٹونا شعبے میں 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بھارتی سمندر ٹونا کمیشن ( IOTC ) سے نئی ماہی گیری کوٹا حاصل کرنے کے بعد ملک کے ٹونا شعبے میں 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کو بتایا کہ ورلڈ ٹونا ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں جنید چودھری نے کہا کہ آئی او ٹی سی نے 25,000 میٹرک ٹن کا نیا ٹونا ماہی گیری کوٹا جاری کیا ہے، جس میں 15,000 ٹن یلوفن ٹونا اور 10,000 ٹن سکپ جیک ٹونا شامل ہیں۔ آئی او ٹی سی ایک بین الحکومتی تنظیم ہے جس میں 30 رکن ریاستیں شامل ہیں، جو اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اس کا مینڈیٹ سائنسی تحقیق، کوٹا کی تقسیم اور ریگولیٹری فریم ورکس کے ذریعے پائیدار استعمال کو فروغ دے کر ہند کے سمندر میں ٹونا اور متعلقہ پرجاتیوں کا انتظام کرنا ہے۔ وزیر نے اس پیشرفت کو ملک کے ٹونا شعبے کے لیے ایک 'تبدیلی کا نقطہ' قرار دیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان فی الحال ہر سال 45,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ٹونا پکڑتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ غیر منظم آپریشنز کی وجہ سے باقاعدہ معیشت سے بچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ حکومت غیر قانونی ماہی گیری کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور پاکستان مچھلیوں کی افزائش کے فروغ کے لیے بین الاقوامی سطح پر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جنید انور چودھری نے کہا کہ نقصان دہ شکار کے طریقوں کو تبدیل کرنے کے لیے جدید لانگ لائننگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں کی اپ گریڈیشن کے بعد یورپی ممالک کو برآمدات میں معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ کوٹا حصول ایک اہم پیشرفت ہے جو ملک کی معیشت کو تقویت بخشے گا۔ ٹونا مچھلی کی عالمی منڈی میں پاکستان کی حصہ داری بڑھانے اور مقامی صنعت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس کوٹے کے ذریعے، پاکستان قانونی اور پائیدار طریقے سے ٹونا مچھلی کی مقدار میں اضافہ کر سکے گا، جس سے معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سے قبل، غیر قانونی ماہی گیری کی وجہ سے پاکستان کے ٹونا شعبے کو نقصان ہو رہا تھا، لیکن حکومت کے اقدامات سے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر نے واضح کیا کہ حکومت غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت کارروائی کرے گی اور تمام قوانین اور ضوابط کا سختی سے نفاذ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ماہی گیروں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تربیتی پروگرام بھی شروع کرے گی تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں اور زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اس اقدام سے نہ صرف ٹونا مچھلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ ماہی گیروں کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے گی۔ وزیر نے مزید کہا کہ حکومت بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے تاکہ ٹونا مچھلی کی برآمدات کو آسان بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک میں ٹونا مچھلی کی طلب بڑھ رہی ہے اور پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تاکہ ٹونا مچھلی کے پائیدار انتظام کو فروغ دیا جا سکے۔ آئی او ٹی سی کے ساتھ تعاون پاکستان کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے اور اس سے ملک کو ٹونا مچھلی کے شعبے میں مزید ترقی کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کوٹے کے حصول کے بعد، پاکستان اب ٹونا مچھلی کی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اقدام ملک کے لیے ایک نئی امید کی کرن ہے۔ حکومت کی جانب سے دی جانے والی توجہ اور اقدامات سے ٹونا شعبہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکے گا.
