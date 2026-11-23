پاکستان اور عمان کے درمیان تجارتی تعلقات میں نئی رفتار
وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے عمانی ہم منصب سے ملاقات کی جہاں دوطرفہ تجارت، ویزا آسانی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔
مسقط میں وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے عمان کے وزیر تجارت ، صنعت اور سرمایہ کاری سے اہم ملاقات کی۔ اس اہم اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے پر مکمل اتفاق رائے قائم ہوا۔
تجارتی شراکت داری اور ویزا آسانیاں
پاکستان اور عمان کے درمیان یہ واضح ہوا کہ ویزا سے متعلق موجودہ مسائل کے حل کے لیے دونوں ممالک کی متعلقہ وزارتیں براہ راست رابطہ کریں گی۔ دونوں فریقین نے پاکستان اور عمان ورکنگ گروپ برائے تجارت و سرمایہ کاری کو زیادہ مؤثر انداز میں فعال کرنے کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا کہ اقتصادی سرگرمیوں میں رکاوٹیں کم کی جائیں گی۔Also readپاکستان میں کینیبالسزم اور اس قانونی خلا کی حقیقت
علی پرویز ملک کے اظہارِ خیال
وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے عمان کے قومی دن کے موقع پر عمان کے وزیر تجارت کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے عمان کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور عمان کے درمیان موجودہ خوشگوار تعلقات اور جغرافیائی قربت اقتصادی تعاون کے فروغ کی مضبوط بنیاد ہیں۔
عمانی وزیر کا ردعمل اور توانائی کا معاہدہ
عمانی وزیر تجارت نے اس بات پر زور دیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کا معاہدہ پاکستان اور عمان کے درمیان طویل المدتی اور باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری کی بنیاد بنے گا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی معیشتوں کے لیے ایک اہم ستون ثابت ہو سکتا ہے۔
آئتی اقتصادی اقدامات اور مشترکہ کمیشن
علی پرویز ملک نے کہا کہ آٹھویں پاکستان عمان مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس میں طے پانے والا جامع پروٹوکول دوطرفہ تعاون کا مؤثر روڈ میپ ہے۔ انہوں نے پاکستان اور عمان کے تاجروں اور کاروباری شخصیات کے روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر پٹرولیم نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان اور عمان کے درمیان اقتصادی تعاون کو توانائی کے شعبے سے آگے لے جا کر دیگر شعبوں تک وسعت دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔
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