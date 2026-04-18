پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کے ایس ای-100 انڈیکس میں نمایاں اضافہ

پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) نے رواں ہفتے مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کے ایس ای-100 انڈیکس میں تقریباً 4 فیصد کا اضافہ ہوا۔ مارکیٹ نے چھ نفسیاتی سنگ میل عبور کیے، جو مضبوط تیزی کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔
کراچی: پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) نے رواں ہفتے کے دوران ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں بینچ مارک کے ایس ای-100 انڈیکس نے ہفتہ وار بنیاد پر تقریباً 4 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا۔ یہ مسلسل دوسری ہفتہ وار مثبت کارکردگی ہے جو سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور مارکیٹ میں بحال ہونے والی تیزی کی لہر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس اضافے کے ساتھ، کے ایس ای-100 انڈیکس نے رواں ہفتے کے دوران 6,748 پوائنٹس کی چھلانگ لگائی، اور 167,191 پوائنٹس کی سطح سے بڑھ کر 173,939 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس تیزی کے
دوران، مارکیٹ نے چھ اہم نفسیاتی سنگ میل عبور کیے، جو سرمایہ کاروں کے مضبوط تیزی کے رجحان کی واضح نشانی ہے۔ مثبت ماحول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہفتے کے پانچ ٹریڈنگ سیشنز میں سے چار سیشنز تیزی کے ساتھ بند ہوئے، جبکہ صرف ایک سیشن میں معمولی گراوٹ دیکھی گئی۔ انڈیکس نے ہفتے کے دوران 174,404 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھوا، جو تیزی کے رجحان کی طاقت کا ثبوت ہے، جبکہ سب سے کم سطح 160,158 پوائنٹس رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے گراوٹ کو تیزی سے سنبھالا۔ اس مضبوط کارکردگی کا ایک اور اہم پہلو مارکیٹ کیپیٹلائزیشن میں نمایاں اضافہ ہے۔ پانچ ٹریڈنگ ایام کے دوران، کل مارکیٹ کیپیٹلائزیشن میں 776 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور یہ مجموعی طور پر 19,250 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ یہ اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سرمایہ کاروں نے بڑی تعداد میں اسٹاکس میں سرمایہ کاری کی ہے، جس سے اسٹاکس کی مالیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹریڈنگ کے حجم میں بھی قابل ذکر اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ رواں ہفتے کے دوران تقریباً 5 ارب شیئرز کا تبادلہ ہوا، جس کی مجموعی مالیت 241 ارب روپے تھی۔ اوسطا روزانہ ٹریڈنگ کا حجم 37 فیصد بڑھ کر 1 ارب شیئرز تک پہنچ گیا۔ یہ بڑھتا ہوا ٹریڈنگ حجم سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی سرگرمی اور مارکیٹ میں زیادہ دلچسپی کا مظہر ہے۔ مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تیزی کے رجحان کی بنیادی وجہ بین الاقوامی سطح پر تناؤ میں کمی، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں نرمی کے اشارے ہیں، جس نے عالمی اور علاقائی مارکیٹوں میں اعتماد کو بحال کرنے میں مدد فراہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ، پاکستان کی معاشی صورتحال میں استحکام کے آثار اور حکومت کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوششیں بھی اس تیزی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بازار کے ماہرین نے اس مثبت رجحان کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد نے مقامی مارکیٹ کو بھی متاثر کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے اشارے نے تیل کی قیمتوں کو مستحکم کیا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری آئی ہے۔ اس کا براہ راست اثر پاکستان جیسی معیشتوں پر پڑتا ہے جو بین الاقوامی منڈیوں پر انحصار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ، پاکستان کے اندرونی محاذ پر بھی کچھ مثبت اشارے دیکھے جا رہے ہیں، جیسے کہ حکومتی پالیسیوں میں ممکنہ تبدیلی، جس سے سرمایہ کاروں کو مثبت سگنل مل رہے ہیں۔ انفرااسٹرکچر پروجیکٹس میں سرمایہ کاری اور تجارتی خسارے کو کم کرنے کے اقدامات بھی معاشی استحکام کی امید پیدا کر رہے ہیں۔ ان عوامل کے مجموعے نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط کیا ہے، اور وہ طویل مدتی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ مارکیٹ کے شرکاء کو توقع ہے کہ اگر یہ مثبت رجحان برقرار رہا تو کے ایس ای-100 انڈیکس مزید اونچائیوں کو چھو سکتا ہے، اور ملک کی معیشت کے لیے ایک مثبت اشارہ ثابت ہو سکتا ہے
پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایس ای-100 انڈیکس کاروباری ہفتہ مارکیٹ کیپیٹلائزیشن معاشی رجحان
