پاکستان اور روس کا 11واں بین الحکومتی کمیشن اجلاس، تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف
ماسکو میں پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس میں 2030 تک دوطرفہ تجارت کا حجم 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف طے پایا۔ اجلاس میں 2026 سے 2030 تک اقتصادی تعاون پروگرام پر بھی دستخط ہوئے۔
پاکستان اور روس کے درمیان بین الحکومتی کمیشن کا 11واں اجلاس ماسکو میں اختتام پذیر ہو گیا، جس میں دونوں ممالک نے دوطرفہ تجارت ی حجم کو 2030 تک 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ اجلاس پاکستان اور روس کے سرکاری نمائندوں کے درمیان ہوا، اور اس کی تفصیلات ایکسپریس نیوز نے دونوں ممالک کے مشترکہ اعلامیے کے حوالے سے رپورٹ کی ہیں۔
اعلامیے کے مطابق اجلاس کے دوران 11ویں اجلاس کے پروٹوکول اور 2026 سے 2030 تک کے اقتصادی تعاون پروگرام پر دستخط ہوئے۔ اس کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، اقتصادی، سائنسی اور تکنیکی تعاون سے متعلق معاہدے بھی طے پائے۔Also readIMF board to review $1.2bn tranche for Pakistan on Dec 11
ماسکو اجلاس میں دستخط شدہ معاہدے اور ہدف
ماسکو اجلاس میں پاکستان اور روس نے 2026 سے 2030 تک کے اقتصادی تعاون پروگرام اور 11ویں اجلاس کے پروٹوکول پر دستخط کیے، جبکہ 2030 تک دوطرفہ تجارت کا حجم 5 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف بھی باقاعدہ طور پر طے کیا گیا۔
اجلاس کی مشترکہ صدارت پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری اور روسی وزیر توانائی سرگئی تسیویلیف نے کی۔ اعلامیے میں دونوں ممالک کی جانب سے اس اجلاس کو دوطرفہ اقتصادی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان بین الحکومتی کمیشن کا 10واں اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ 11ویں اجلاس میں 10ویں اجلاس کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، اور اس کی روشنی میں مستقبل کے تعاون کے لیے ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کی گئی۔
تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں تعاون کے شعبے
پاکستان اور روس نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، صنعتی ترقی، زراعت، ادویہ سازی، ٹرانسپورٹ روابط، تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا۔
دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی منڈیوں تک رسائی بڑھانے، سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے اور کاروباری اداروں کے درمیان روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اعلامیے کے مطابق اس اتفاق رائے کا مقصد تجارتی تعلقات کو وسعت دینا ہے۔
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور روس طے شدہ اقدامات پر مؤثر عمل درآمد اور ادارہ جاتی روابط جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اجلاس میں دوطرفہ تعلقات کو ٹھوس اقتصادی نتائج میں بدلنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا۔
12واں اجلاس 2027 میں پاکستان میں ہوگا
بین الحکومتی کمیشن کا 12واں اجلاس 2027 میں منعقد ہوگا، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ یہ فیصلہ 11ویں اجلاس کے اختتام پر طے پایا، جس کے بعد اگلے اجلاس تک طے شدہ اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔
پاکستان اور روس نے مستقبل میں بامقصد اور باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اعلامیے میں اس شراکت داری کو تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں عملی پیش رفت سے جوڑا گیا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے کاروباری اداروں اور عوام کو اس تعاون کے ثمرات مل سکیں۔
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