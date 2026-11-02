پاکستان کی مہنگائی 9.6 فیصد ہو گئی، ایک مرتبہ پھر سکیڑ میں
پاکستان بورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق اکتوبر میں مہنگائی 9.6 فیصد ریکارڈ کی گئی، جو کہ دس کے نیچے واپس آئی۔ اُنوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان کے مرکزی معاشی ڈیٹا کے ادارے پاکستان بورو آف اسٹیٹسٹکس (PBS) کی جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، اکتوبر ماہ میں ملک میں کل مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں سامنے آیا کہ اکتوبر میں ماہانہ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 9.6 فیصد تک رہ گئی، جو کہ اس وقت کے لیے ایک اہم معاشی نشان ہے۔
مہنگائی کی شرح میں تاریخی کمی کا اعلان
یہ شرح دو مسلسل مہینوں کے بعد دوبارہ دس کے سکیڑ (Single Digits) میں واپس آئی ہے، جب کہ اس سے پہلے یہ شرح مسلسل دو مہینوں تک دس کے اوپر برقرار رہی تھی۔ اگست کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 11.1 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ ستمبر کے مہینے میں یہ 10.3 فیصد تک گھٹ کر آئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی سے اکتوبر تک کا اوسط مہنگائی کا تناسب 10.05 فیصد رہا ہے، جو کہ پچھلے چند مہینوں کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔Also readCustom foils attempt to smuggle electronic goods at Karachi airport
قومی اور مقامی معیشت پر اثرات کا جائزہ
پاکستان بورو آف اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کے مطابق، اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کی صورتحال میں دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان کچھ فرق دیکھنے کو ملا۔ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 9.8 فیصد ریکارڈ کی گئی، جبکہ شہری علاقوں میں یہ شرح قدرے کم یعنی 9.5 فیصد رہی۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معاشی دباؤ کے اثرات ہر سطح پر یکساں طور پر نہیں تقسیم ہوئے، لیکن عمومی رجحان میں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔
خوراک اور ضروری اشیا کی قیمتوں کا رجحان
اگرچہ کل مہنگائی میں کمی آئی ہے، لیکن متعدد اہم خوراک کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیاز کی قیمتوں میں 19.38 فیصد کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ چنا دال کی قیمتوں میں 19.17 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گندم کی قیمتوں میں 9 فیصد اور آٹے کی قیمتوں میں 7.54 فیصد کا اضافہ ہوا۔ ان کے علاوہ سبزیوں کی قیمتوں میں 6.55 فیصد، انڈوں میں 5.72 فیصد اور سوجی (بیسن) میں 5.54 فیصد اضافہ ہوا۔ دیگر اشیاء جیسے کہ چنا، پھل، مسور دال، مچھلی، خشک میوہ جات اور مسور دال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔
کم ہونے والی قیمتیں اور بجلی کے خرچوں کا دباؤ
دوسری جانب ٹماٹر، پیاز، آلو، چینی، موong دال، گڑ اور چاول کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ تاہم، ماہرین کی رائے میں ٹرانسپورٹ اور توانائی کے شعبوں میں اضافہ گھریلو بجٹ پر دباؤ بڑھاتا رہے گا۔ اکتوبر کے دوران موٹر فورس کی قیمتوں میں 3 فیصد کا اضافہ ہوا، جس سے گھریلو اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھے۔ سالانہ بنیادوں پر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 28.61 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا، جبکہ رہائش، پانی، بجلی، گیس اور ایندھن کے اخراجات میں تقریباً 11 فیصد کا اضافہ ہوا۔
صحت اور تعلیم کی لاگت میں اضافے کا اثر
تعلیمی اخراجات میں سالانہ بنیادوں پر 8 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات میں 8.09 فیصد، اور کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں 9.19 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا۔ حالیہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کل مہنگائی کی رفتار میں سستائی آئی ہے، لیکن متعدد اہم مصنوعات اور خدمات میں قیمتوں میں اضافہ عوام پر مسلسل بوجھ بنے ہوئے ہے۔
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