پاکستان کی برآمدات 11.4 ارب ڈالر، تاریخ کا بلند ترین ریکارڈ
پاکستان کی برآمدات میں 8.8 فیصد اضافے سے 11.4 ارب ڈالر کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے بجٹ کے اقدامات اور ایس ایم ایز کی معاونت کی وجہ سے یہ عالمی ریکارڈ قائم ہوا ہے۔
پاکستان کی حکومت نے اتوار کو تصدیق کی کہ موجودہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں میں ملک کی برآمدات میں تاریکی بلند ترین سطح کی دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ وفاقی حکومت کے مطابق جولائی سے اکتوبر 2026 تک مالکی برآمدات کی کل قدر 11.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ سال کے اسی دورانیے کے مقابلے میں 8.8 فیصد سالانہ اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔
برآمدات میں اضافے کی بنیادی وجوہات
وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس میں دیے گئے ہدایات کے مطابق، اس کامیابی کی بنیادی وجہ مالی سال 2027 کے بجٹ میں متعارف کرائے گئے اہم اقدامات ہیں۔ ان اقدامات میں کاروباری اداروں، خاص طور پر برآمد کنندگان کے لیے ٹیکسز اور سرچارجز میں کمی شامل ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے ٹیکس ریٹرنز کی تیز تر فراہمی پر بھی خصوصی توجہ دی ہے جو کہ برآمد کنندگان کے لیے نقد بہاؤ میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
حکومتی ذرائع کے مطابق برآمدات میں ریکارڈ اضافے کی دوسری اہم وجہ برآمد ڈویلپمنٹ فنڈز کی بہتر استعمال اور سہولت کار برآمدی فنڈنگ کے نظام میں اصلاحات ہیں۔ ان اقدامات نے مقامی پیداوار کو عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کے قابل بنایا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ ان پالیسیوں کا مقصد نوجوان کاروباری اداروں اور صنعتوں کو عالمی تجارتی زنجیروں میں شامل کرنا ہے۔
چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو خصوصی حمایت
چھوٹے اور درمیانے کاروبار (ایس ایم ایس) کو خصوصی طور پر برآمداتی سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے مالی اور تکنیکی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ مائیکرو اور چھوٹے کاروباری اداروں کو وقف کردہ مالی معاونت کے پروگراموں نے ان کو بین الاقوامی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ان اداروں کو سستی شرح سود پر قرضے اور گرانٹس کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔
حکومتی ایکس پر جاری کردہ بیان کے مطابق، برآمدات میں ہونے والا یہ 8.8 فیصد کا اضافہ محض عددی اضافہ نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کی کامیابی ہے۔ فنانس ٹیم اور دیگر حکومتی اداروں کے درمیان ہم آہنگی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بجٹ میں دیے گئے وعدے عملی شکل اختیار کریں۔ اس مشترکہ کوشش نے کاروباری ماحول کو مزید سازگار بنانے میں مدد دی ہے، جس سے صنعتی شعبے میں نئے سرمائے کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔
اقتصادی مقاصد اور مستقبل کی حکمت عملی
وزیراعظم شہباز شریف نے ایک واضح ہدایت جاری کی ہے کہ پاکستان کو 2029 تک اپنی مالکی برآمدات کو 60 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ موجودہ رفتار اور حکومتی اقدامات کو دیکھتے ہوئے یہ ہدف قابل حصول لگتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیٹل اصلاحات کو جاری رکھے گی تاکہ ملک بیرون ملک مقروضین پر اپنا انحصار کم کر سکے اور اپنی معیشت کو مستحکم بنا سکے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ برآمدات میں ہونے والا یہ اضافہ پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ تاہم، حکومت کا مؤقف ہے کہ عوامی اور پرائیویٹ سیکٹر کی مل کر کام کرنے سے ہی ٹھوس ترقی ممکن ہے۔ انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ اب اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ درآمدات کے مقابلے میں برآمدات میں مزید اضافہ ہو تاکہ کرنسی کی قدر مستحکم رہے اور بین الاقوامی ذخائر میں بہتری آئے۔
حکومت کے مطابق اس کامیابی نے نئے سرمایہ کاروں کو بھی متحرک کیا ہے۔ وہ امید کر رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ رجحان برقرار رہے گا اور ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس سفر میں کاروباری اداروں کو مزید سہولیات فراہم کرنے اور انہیں عالمی معیار کا معیار حاصل کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔
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