پاکستان اور کویت نے توانائی اور تجارت میں شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا
وزیراعظم شہباز شریف اور کویت کے وزیراعظم احمد الابراہم الصبح نے ملکی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے پر زور دیا۔
اسلام آباد میں پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پرانی سفارتی دوستی کو اب جدید معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم شہباز شریف اور احمد الصبح نے باہمی اقتصادی مفادات، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور کویت کے وزیراعظم احمد الصبح کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطح کی ملاقات میں دونوں فریقین نے اپنے ممالک کے درمیان قائم صدیوں پرانی دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر بات چیت کا مرکزی نکتہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو بہتر بنانا اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا تھا۔Also readPolice kill four militants while thwarting attack on Kanger Pul checkpost in Bannu
توانائی کے شعبے میں نئی شراکت داری
پاکستان سٹیٹ آئل (پی ایس او) اور کویٹا پٹرولیم کارپوریشن (کے پی سی) نے اپنی پچاس سالہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے، جس سے توانائی کے شعبے میں نئے مواقع کھل سکتے ہیں۔ ان کمپنیوں کے درمیان نئے معاہدے کے تحت ایندھن کی فراہمی، ریفائنری آپریشنز اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری پر غور کیا جائے گا۔
اس نئی شراکت داری کے ذریعے پاکستان میں ایندھن کی فراہمی، ریفائنری کے کاموں اور توانائی کی بنیادی ڈھانچے میں جدید سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ قدم پاکستان کی توانائی کی صلاحیت کو مضبوط بنانے اور ملک میں برقی بجلی کے بحران کو کم کرنے میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔
باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع
دونوں وزراء اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ صرف سفارتی مراسم ہی کافی نہیں بلکہ انہیں کاروباری اور تجارتی روابط میں تبدیل کیا جانا ضروری ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کی جانب سے یہ اظہار کیا گیا کہ وہ باہمی ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تجارتی پابندیوں کو کم کرنے اور دونوں طرف سے نفع مند معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
پاکستان اور کویت کے درمیان لوگوں کے درمیان تبادلے اور ثقافتی رابطوں کو فروغ دینے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان دو ممالک کی معیشتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور اگر دونوں ممالک اپنی توانائی اور صنعتی صلاحیتوں کا مشترکہ استعمال کریں تو وہ خطے میں معاشی استحکام لائے سکتے ہیں۔
اقتصادی اثرات اور مستقبل کا رخ
اس نئے معاہدے کے تحت پاکستان کے توانائی کے شعبے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھنے کی توقع ہے۔ کویٹا پٹرولیم کارپوریشن اور پاکستان سٹیٹ آئل کے درمیان طے پانے والے معاہدے سے نہ صرف ایندھن کی سپلائی چین مستحکم ہوگی بلکہ ذخیرہ اندوزی کی سہولیات میں بھی جدیدتری آئے گی۔
دونوں ممالک کے درمیان یہ اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں توسیع ان دہائیوں پرنی دوستی کی ایک نئی مثال قائم کرتی ہے۔ اس عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں حکام صرف سیاسی روابط تک محدود نہیں رہنا چاہتے بلکہ عوامی فلاح اور ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حقیقی اور پائیدار اقتصادی اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔
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