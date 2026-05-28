پاکستان اور چین نے ملٹریلزم، امن اور ایک متاثر کن عالمی آرڈر کے لیے کام کرنے کے لیے قریبی طور پر کام کرنے کا وعدہ کیا

پاکستان اور چین نے ملٹریلزم، امن کے ساتھ ساتھ، ایک متاثر کن عالمی آرڈر کے لیے کام کرنے کے لیے قریبی طور پر کام کرنے کے لیے اتفاق کیا ہے۔ یہ سمجھوتہ ڈپٹی پریمیئر اسحاق در اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے مابین نیویارک میں ایک ملاقات کے دوران ہوا ہے۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے یہ ظاہر کیا کہ چین چائنا- پاکستان تعلقات کے ترقی کے لیے بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ چین کی خواہش کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اور بڑھ کر چائنا- پاکستان کمیونٹی کے قیام کی رفتار کو تیز کیا جائے، تاکہ بیرونی ملک کے دونوں ممالک کی آبادی کو فائدہ ہو اور علاقائی امن اور سلامتی میں حصہ ڈالا جائے۔ دونوں ممالک نے پاکستان -چین ال ایس ایس ووٹر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر شپ کی مزید گہرائی میں جاکر رکھنے اور آئندہ نسلوں کے لیے دوستی کے باندھنوں کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ڈپلومائی تعلقات کے 75 سالہ جشن پر مبارکباد دی اور یہ خوشی ظاہر کی کہ یہ تقریبات ایک اچھی طرح سے منسلک ہوئیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر یقین دہانی کرائی کہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان قریبی تعاون ہے۔ اس سلسلے میں اسحاق در نے وزیر اعظم شہباز شریف کے 23 سے 26 مئی تک ہانگژو اور بیجنگ، چین کے دورے کا ذکر کیا، جس کے دوران رہنمائی سطح کے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ معاشی تعاون، چائنا- پاکستان اقتصادی ریلوے (سی پی ای ایس) اور وسیع معاہدے پر بات چیت ہوئی۔ ڈپٹی پریمیئر نے کہا کہ بیجنگ میں دو راؤنڈز کی ہوئی پاکستان -چین پارٹی کے مابین Mechanisms، پاکستان -چین سیاسی جماعتوں کے فورم اور سی پی ای ایس Joint Consultative Mechanism کی میٹنگ، پاکستان کے اہم سیاسی جماعتوں اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کے درمیان روابط کو مضبوط کیا۔ وہ چین کے پاکستان کی خودمختاری، علاقائی توسیع، قومی وقار، اور آزاد ترقیاتی راستے کے لیے متین مدد کی بھرپور تعریف کرتا ہے۔ اسحاق در نے پاکستان کی طرف سے چین کے ساتھ ایک چین کے ساتھ ایک principle پر پورا اترنے کا وعدہ کیا اور اس بات پر یقین دہانی کرائی کہ وہ چین کے ساتھ اس کی بنیادی دلچسپیوں پر کام کرے گا۔ اسحاق در نیویارک میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے دعوت پر موجود ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی میں مینٹیننس کے لیے یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے انعامی مباحثے میں شرکت کی ہے، جس کا انعقاد چائنا کے صدر شپ کے تحت ہوا تھا۔ انہوں نے آج گروپ آف فریئنڈز کے میٹنگ میں بھی شرکت کی، جس کا موضوع تھا گلوبل گورننس میں ریفرمینڈ اور انپروویمنٹ، گلوبل چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کام کرنا، جسے چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے چیئر کیا تھا.
