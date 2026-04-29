پاکستان کے ائیرپورٹس کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی 2.4 ارب ڈالر کی پیش کش

امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے پاکستان کے اہم ائیرپورٹس میں جدید سیکیورٹی سسٹم نصب کرنے کے لیے 2.4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیش کش کی حمایت کی ہے۔
امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اہم ائیرپورٹس کی سیکیورٹی اپ گریڈ کرنے کے لیے 2.4 ارب ڈالر کی پیش کش، ایک اہم پیشرفت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس پیش کش کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس سے پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت اور مسافروں کی سیکیورٹی کو تقویت ملے گی۔ اس معاملے میں امریکی ناظم الامور نتالی بیکر نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے پاکستانی حکام پر اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنے کا زور دیا ہے۔ یہ پیش کش امریکی کمپنی سیکیوریپورٹ کی جانب سے کی گئی ہے، جو ایڈوانسڈ پسنجر انفارمیشن (اے پی آئی) اور پسنجر نیم ریکارڈ (پی این آر) کی صلاحیتوں سے لیس جدید سیکیورٹی سسٹم فراہم کرنے کی تجویز رکھتی ہے۔ مجوزہ سیکیورٹی سسٹم کا بنیادی مقصد مجرمان اور سرحد پار سے در آنے والے خطرات کی بروقت نشاندہی کرنا ہے۔ اس نظام کے ذریعے ایئر لائنز سے حکومت تک مسافروں کا ڈیٹا محفوظ طریقے سے منتقل کیا جائے گا، اور پاکستان کو اس ڈیٹا کی مکمل ملکیت اور کنٹرول حاصل رہے گا۔ اس کے علاوہ، امریکی کمپنی 24 گھنٹے معاونت اور تربیت بھی فراہم کرے گی، جس سے پاکستانی عملے کو اس جدید سسٹم کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر پاکستان اس پیش کش کو قبول کرتا ہے، تو اس سسٹم کی تنصیب میں تیز رفتار پیش رفت کی امید ہے۔ تاہم، یہ امر قابل ذکر ہے کہ ماضی میں پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے) کی جانب سے اسی طرح کا نظام نصب کرنے کی کوشش سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع کی جانب سے شفافیت کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کی وجہ سے متنازع ہوگئی تھی۔ اس بار، امریکی کمپنی سیکیوریپورٹ نے سسٹم کی تنصیب کے لیے تمام ابتدائی سرمایہ کاری فراہم کرنے کی تجویز دی ہے، اور معاہدے کی مدت کے دوران مسافروں پر سیکیورٹی سرچارج ماڈل کے ذریعے اپنی لاگت وصول کرنے کی پیش کش کی ہے۔ کمپنی نے مجوزہ 25 سالہ معاہدے کے تحت 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی تجویز دی ہے، جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں نمایاں مدد مل سکتی ہے۔ یہ پیش کش پاکستان کے لیے ایک اہم موقع ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی ائیرپورٹس کی سیکیورٹی کو جدید خطرات کے مطابق اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ تاہم، حکومت کو اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا اور تمام پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنانا ضروری ہے، تاکہ ماضی میں پیش آنے والی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع کی تشویشات کو دور کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ سسٹم کی تنصیب اور آپریشن میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، انتہائی اہم ہے۔ اس پیش کش کے قبول ہونے کی صورت میں، پاکستان کو نہ صرف جدید سیکیورٹی سسٹم ملے گا، بلکہ امریکی کمپنی کی جانب سے فراہم کی جانے والی تکنیکی مہارت اور معاونت سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ پاکستان کی فضائی حدود کو محفوظ بنانے اور مسافروں کے لیے ایک محفوظ سفر کا ماحول فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مجموعی طور پر، یہ پیش کش پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک مثبت قدم ہے، لیکن اسے سمجھदारी اور احتیاط سے نمٹانا ہوگا
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baidu beats quarterly revenue estimates on strong advertisingThe company's U.S.-listed shares rose 2.4% in premarket trading
Read more »
Another polio case reported in PakistanNationwide campaign, more than 2.4 million children under five years will receive polio drops
Read more »
Time spent online linked to improved wellbeing, study findsData from 2.4 million people links internet use with improved life satisfaction
Read more »
ملکی معیشت مسلسل دوسرے سال بھی جمود کا شکارشرح نمو 2.4 فیصد ریکارڈ، زراعت کے علاوہ کوئی شعبہ خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا
Read more »
U.S. economy grew 2.4% in the 4th quarter after upgrade in final growth estimateU.S. economy grew 2.4% in the 4th quarter after upgrade in final growth estimate
Read more »
Oil posts weekly gain but remains under supply hike pressureThe benchmarks posted a weekly rise of 1% and 2.4% respectively
Read more »