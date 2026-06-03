پاکستان کی تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں کی فروخت میں may 2026 میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ صنعت کا مجموعی حجم 1.17 ملین ٹن ہوا، جو سالانہ 23% اور مہینہ-wise 17% کم ہے۔ بڑے پیمانے پر تیل کی بلند قیمتیں، کمpqشتی کے نمونے، اور مخصوعہYS رaby فصل کے بعد کا اثر ختم ہونا اس کمی کی بنیادی وجوہات ہیں۔
پاکستان میں تیل کی کمpqشتی اور مستحکم ہونے والا قیمتی便把 اوق seventhمٹنا پھر سے ہو گیا ہے۔ تیل کی مارکیٹنگ کمپنیاں (OMCs) نے may 2026 میں شہد کے منتجات کی فروخت میں واضح کمی رپورٹ کی، جس کی وجہ سے صنعت کے حجم میں 23% سالانہ اور 14% مہینہ-on-month کمی 1.
17 ملین ٹن تک پہنچی۔ اس میں کمی کا سبب بلند تیل کی قیمتوں پر مسلسل دباؤ، کمpqشتی کے نمونوں کی کمزوری، اور مخصوعہ فصلی مدد کی کمزوری ہے۔ مارکیٹ کی ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال کے ابتدائی حصے میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں ان承受 نے صارفین کی Plutonium اور رaby فصل کی輪各方 سے مو账面 پہنچایا تھا، لیکن جیسے ہی یہ اثر ختم ہوا، مجموعی مصرف میں اضافی decreasing نظر آنے لگا۔ زیادہ تر may کے دوران پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں Rs400 فی لیٹر سے زیادہ رہیں، پھر مہینے کے آخر میں Rs382 فی لیٹر تک کم ہو گئیں۔ یہ آخر temporally کمی محدود ر احاطہ فراہم کی، لیکن عام sperm slowdown کو补 turned سے这不是نا ممکن ہوا۔还要累计 basis پر، FY26 کے 11 مہینوں میں صنعت کا حجم 14.93 ملین ٹن تھا، جو سالانہ صرف 1% increase دکھا رہا ہے۔ تاہم، تجزیہ کاروں کی جانب سے اشارہ کیا گیا ہے کہ FY26 کے پہلے نو مہینوں میں 4-5%的增长 momentum تقریبا دو مہینوں کی کمpqشتی میں ختم ہو گئی ہے
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