سابق انڈین فوجی سربراہ جنرل منوج مکند نروانے نے اپنی سوانحِ عمری 'فور سٹارز آف ڈیسٹنی' میں انڈیا-پاکستان اور انڈیا-چین سرحدی پالیسیوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرحد پر فوری فائرنگ کی اجازت ہے، جبکہ چین کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے چین کے ساتھ 2020 کے لداخ جھڑپوں کی بھی تفصیلات_divulge کیں اور سرحد滕 management کے لیے حکومت کو اولین ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔
بھارتی فوج کے سابق سربراہ جنرل (ریٹائرڈ) منوج مکند نروانے نے اپنی اٹھارہ سالہ سوانحِ عمری ' فور سٹارز آف ڈیسٹنی ' کے حوالے سے ایک انٹرویو میں اہم انکشافsf见得 کہ ہیں جس میں انہوں نے بھارتی سرحد ی پالیسیوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کی سرحد پر فوری فائرنگ کی اجازت ہے، جبکہ چین کی سرحد پر ایسا نہیں ہے۔ یہ فرق پاکستان کے ساتھ دہشتگردی کے خطرے کی وجہ سے ہے، جبکہ چین کے ساتھ صورتحال مختلف ہے۔ جنرل نروانے نے بی بی سی اردو سے کریم sole采访时 فرمایا کہ دونوں سرحد وں کی نوعیت مختلف ہے۔ یہ بات ان کے一段时间担任 بھارتی آرمی چیف کے دوران ہونے والے 2020 کے لداخ کے گلووال علاقے میں چین کے ساتھ سرحد ی جھڑپ کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہے۔ اس واقعے میں 20 بھارتی فوجیوں سمیت ایک کرنل ہلاک ہوئے تھے۔ جنرل نروانے نے اس Incident کے حوالے سے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ انہیں اوپر سے کلیل آردر تھا کہ جب تک اپروول نہ آئے تب تک فائرنگ نہ کی جائے۔ اس واقعے پر بھارتی وزارتِ دفاع کتاب کا جائزہ لینے والی ہے اور جنرل نروانے نتائج کے منتظر ہیں۔ انہوں نے چین کے ساتھ سرحد ی مسئلے پر مشورہ دیا کہ یہ پہلی رکاوٹ ہے جو بھارتی- چین ی تعلقات کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اسے حل کرنا حکومتی کو اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چین کی حقیقت سمجھنے کے لیے انہوں نے اکیڈمک اور تحقیقی سطح پر更多 کام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر صورت حال کی Warranting کی جاتی ہے اور زمین پر موجود کمانڈر کو اس کے مقررہ حدود میں اختیار حاصل ہے۔ جنرل نروانے کی کتاب کے کچھ حصے جریدے 'کاروان' میں شائع ہوئے جس پر بھارتی اپوزیشن لیڈر راحل گاندھی نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا تھا کہ فوج کو کس حد تک اختیارات حاصل ہیں۔ اس معاملے پر جنرل نروانے نے کہا کہ وہ اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں اور اگر کوئی ان کے نام سے تنازع کھڑا کرے تو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے خود کتاب کے حوالے سے راحل گändhi یا کانگریس سے کسی بھی رابطے کا انکار کیا۔ انٹرویو میں دیگر موضوعات پر بھی بات ہوئی جس میں جنرل نروانے نے 2017 کے دہشتگردی کے واقعات اور 'جو مناسب سمجھو وہ کرو' والی لائن کے بارے میں سوال کا جواب دیا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ فوجی فیصلہ تھا اور فوجی ہی نتیجہ مکمل کر سکتے ہیں۔ جنرل نروانے نے جنگ کی فلموں میں سے 'دی لانگسٹ ڈے' کو اپنی پسندیدہ فلم قرار دیا کیونکہ وہ جنگ کی حقیقت کو واقعیت پسندانہ انداز میں پیش کرتی ہے.
بھارتی فوج کے سابق سربراہ جنرل (ریٹائرڈ) منوج مکند نروانے نے اپنی اٹھارہ سالہ سوانحِ عمری 'فور سٹارز آف ڈیسٹنی' کے حوالے سے ایک انٹرویو میں اہم انکشافsf见得 کہ ہیں جس میں انہوں نے بھارتی سرحدی پالیسیوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کی سرحد پر فوری فائرنگ کی اجازت ہے، جبکہ چین کی سرحد پر ایسا نہیں ہے۔ یہ فرق پاکستان کے ساتھ دہشتگردی کے خطرے کی وجہ سے ہے، جبکہ چین کے ساتھ صورتحال مختلف ہے۔ جنرل نروانے نے بی بی سی اردو سے کریم sole采访时 فرمایا کہ دونوں سرحدوں کی نوعیت مختلف ہے۔ یہ بات ان کے一段时间担任 بھارتی آرمی چیف کے دوران ہونے والے 2020 کے لداخ کے گلووال علاقے میں چین کے ساتھ سرحدی جھڑپ کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہے۔ اس واقعے میں 20 بھارتی فوجیوں سمیت ایک کرنل ہلاک ہوئے تھے۔ جنرل نروانے نے اس Incident کے حوالے سے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ انہیں اوپر سے کلیل آردر تھا کہ جب تک اپروول نہ آئے تب تک فائرنگ نہ کی جائے۔ اس واقعے پر بھارتی وزارتِ دفاع کتاب کا جائزہ لینے والی ہے اور جنرل نروانے نتائج کے منتظر ہیں۔ انہوں نے چین کے ساتھ سرحدی مسئلے پر مشورہ دیا کہ یہ پہلی رکاوٹ ہے جو بھارتی-چینی تعلقات کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اسے حل کرنا حکومتی کو اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چین کی حقیقت سمجھنے کے لیے انہوں نے اکیڈمک اور تحقیقی سطح پر更多 کام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر صورت حال کی Warranting کی جاتی ہے اور زمین پر موجود کمانڈر کو اس کے مقررہ حدود میں اختیار حاصل ہے۔ جنرل نروانے کی کتاب کے کچھ حصے جریدے 'کاروان' میں شائع ہوئے جس پر بھارتی اپوزیشن لیڈر راحل گاندھی نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا تھا کہ فوج کو کس حد تک اختیارات حاصل ہیں۔ اس معاملے پر جنرل نروانے نے کہا کہ وہ اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں اور اگر کوئی ان کے نام سے تنازع کھڑا کرے تو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے خود کتاب کے حوالے سے راحل گändhi یا کانگریس سے کسی بھی رابطے کا انکار کیا۔ انٹرویو میں دیگر موضوعات پر بھی بات ہوئی جس میں جنرل نروانے نے 2017 کے دہشتگردی کے واقعات اور 'جو مناسب سمجھو وہ کرو' والی لائن کے بارے میں سوال کا جواب دیا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ فوجی فیصلہ تھا اور فوجی ہی نتیجہ مکمل کر سکتے ہیں۔ جنرل نروانے نے جنگ کی فلموں میں سے 'دی لانگسٹ ڈے' کو اپنی پسندیدہ فلم قرار دیا کیونکہ وہ جنگ کی حقیقت کو واقعیت پسندانہ انداز میں پیش کرتی ہے
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