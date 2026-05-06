پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف امریکی آپریشن معطل: متحدہ عرب امارات پر حملوں نے اسلام آباد کی مشکلات بڑھا دیں؟

پاکستان کی درخواست پر امریکہ نے ایران کے خلاف آبنائے ہرمز پر جہاز رانی کی بحالی کے لیے شروع کیا گیا فوجی آپریشن عارضی طور پر معطل کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان نے جنگ بندی برقرار رکھنے اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے باوجود خطے میں دوبارہ جنگ شروع ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف امریکی آپریشن معطل: کیا متحدہ عرب امارات پر حملوں نے اسلام آباد کی مشکلات بڑھا دیں؟
اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر ایران کے خلاف آبنائے ہرمز پر جہاز رانی کی بحالی کے لیے شروع کیا گیا فوجی آپریشن عارضی طور پر معطل کیا جا رہا ہے، تاہم جنگ بندی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار رہے ہیں۔ جہاں امریکی فوج کی طرف سے ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہیں متحدہ عرب امارات کے مطابق اس کی فجیرہ آئل انڈسٹری سمیت مختلف مقامات پر میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ ایسے میں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار نبھانے والے ملک پاکستان کو جنگ بندی برقرار رکھنے اور دونوں ملکوں کو کسی معاہدے کی طرف لے جانے کی کوششوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان نے گذشتہ دنوں متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جنگ بندی برقرار رکھنے اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے۔ منگل کو وزیرِ اعظم پاکستان کی جانب سے ’ایکس‘ پر جاری کیے گئے بیان میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ انھوں نے کہا کہ پاکستان یو اے ای میں شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ایران کا نام لیے بغیر اُن کا مزید کہنا تھا کہ ’پاکستان اس مشکل وقت میں اپنے اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔‘ شہباز شریف نے کہا کہ ’پاکستان جنگ بندی کا ہر صورت احترام اور اس پر مکمل عملدرآمد نہایت ضروری سمجھتا ہے، تاکہ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی راہ ہموار کی جا سکے۔‘ پاکستان کی جانب سے یہ مذمت ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پیر کو متحدہ عرب امارات کے فجیرہ انڈسٹریل زون میں مبینہ ایرانی حملے کے بعد خطے میں دوبارہ جنگ شروع ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو ’بائی پاس‘ کرنے والی فجیرہ بندرگاہ پر حملہ جو تیل کی عالمی منڈیوں میں تشویش کا باعث بنا پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان مرکزی ثالث سمجھا جاتا ہے جس کی دونوں ممالک توثیق بھی کرتے ہیں۔ تاہم متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر حملے اور پاکستان کی بھرپور مذمت سے مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا متحدہ عرب امارات پر دوبارہ حملہ پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے اور کیا اس سے اس کی ثالثی کی کوششوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے؟
کیا جنگ بندی خطرے میں ہے؟ اور کیا پاکستان ایران پر متحدہ عرب امارات پر حملے نہ کرنے کا دباؤ ڈال سکتا ہے؟
عمان میں پاکستان کے سابق سفیر عمران علی کہتے ہیں کہ ثالثی کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بی بی سی نیوز اُردو سے گفتگو کرتے ہوئے عمران علی کا کہنا تھا کہ پاکستان اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا اور وہ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران علی کہتے ہیں کہ ’اب ہم دوبارہ جنگ شروع ہونے کے بہت قریب آ گئے ہیں اور اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پاکستان فریقین سے صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔‘ ’پاکستان اب ان ممالک کو قائل نہیں کر سکتا، انھوں نے خود اس پر قائل ہونا ہے۔ پاکستان نے جنگ بندی کے بعد اسے برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور دونوں ممالک کو آمنے سامنے بٹھایا اور اب بھی پاکستان کی کوشش یہی رہے گی۔‘ دفاعی اُمور کے تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کا کہنا ہے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اس سے جنگ بندی بھی خطرے میں ہے۔ وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے جوابی کارروائیوں کا عندیہ دیا ہے جبکہ ایران نے اس پر ایک انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ بی بی سی نیوز اُردو سے گفتگو کرتے ہوئے اُن کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کوششوں سے جنگ بند ہوئی تھی اور جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے پاکستان کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ حسن عسکری بھی عمران علی سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے دوست ممالک کے ساتھ توازن رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ’پاکستان نے ایرانی حملے کی مذمت کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات ایران کو پسند نہیں آئے گی اور اگر پاکستان ایسا نہ کرتا تو اس سے امارات ناراض ہوتا۔‘ ثالثی کے لیے ’اچھے میزبان‘ پاکستان کو مذاکرات سے کیا حاصل ہوا اور اب اس کے لیے آگے کا راستہ کیا ہے؟
عمران علی کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ’پراجیکٹ فریڈم‘ کے اعلان کے بعد بہت امکانات ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں گے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کے منصوبے کو 'پراجیکٹ فریڈم' کا نام دے رکھا ہے اور اُنھوں نے دُنیا کے دیگر ممالک کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ تاہم اب اس آپریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ منگل کو نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیرِ جنگ پیٹ ہیگستھ نے امریکی ناکہ بندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے اوپر ایک ’طاقتور سرخ، سفید اور نیلے رنگ کا گنبد‘ قائم کیا ہے۔ تاہم کیا پاکستان متحدہ عرب امارات پر حملے رکوا سکتا ہے؟
اس سوال کے جواب میں سابق سفیر عمران علی کا کہنا تھا کہ ایران کا جنگی منصوبہ واضح ہے کہ جب بھی ایران کا امریکہ کے ساتھ تنازع ہو گا تو وہ خلیجی ممالک کو نشانہ بنائے گا
