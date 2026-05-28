پاکستان اور سعودی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی تعاون کو مزید بڑھانے پر مذاکرات کیے

پاکستان اور سعودی عرب کے داخلی وزراء نے مکہ میں ملاقات کر کے سیکیورٹی تعاون، باہمی تربیت اور خطے کی استحکام کے نئے اقدامات پر بات کی، اور سعودی وفد کے پاکستان دورے کا فیصلہ ہوا۔
تیل کی قیمتیں ایک نئی امریکی ایران پر سٹیریک کے بعد بڑھیں، اس کے ساتھ ہی پاکستان اور سعودی عرب کے داخلی وزیر نے دونوں بھائی ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنے کے طریقے پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات ۲۴نيوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے جمعرات کو رپورٹ کی۔ پاکستان ی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی ہمارے ہم منصب عبدالعزیز بن سعود بن نیف سے مِنا میں ملاقات کی جہاں وہ حج کے لئے گئے تھے۔ اس موقع پر دونوں وزیر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے بھی محسن نقوی کی حج پوری کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ ملاقات کے دوران یہ اتفاق ہوا کہ سعودی وزارت داخلہ کی ایک اعلیٰ سطح کی وفد جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کیا جا سکے۔ دونوں وزیر نے خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور سعودی وزیر داخلہ نے پاکستان کے کشیدگی کو کم کرنے میں مثبت کردار کی تعریف کی۔ سعودی گزیٹ کے مطابق، سعودی وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے صدرِ مکتبہ، شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نیف نے بدھ کے روز مکہ میں سعودی وزارت داخلے کے ہیڈکوارٹرز میں پاکستان ی وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سیکیورٹی تعاون کے طویل المدتی منصوبوں، معلومات کے تبادلے اور سرحدوں کے پار آپریشنل ہم آہنگی کے نئے راستے زیر بحث آئے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ دونوں ممالک کی سیکیورٹی ایجنسیاں مستقبل میں مشترکہ تربیتی پروگراموں اور مشقوں کا اہتمام کریں گی تاکہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف مؤثر ردعمل فراہم کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ، سعودی عرب نے پاکستان کے افسران کی پیشہ ورانہ تربیت کے لئے اپنی مخصوص اکیڈمیز میں داخلہ دینے کی پیشکش بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی، دونوں ممالک کی سرحدی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لئے نئی ٹیکنالوجی اور سمارٹ سرحدی نگرانی کے حل پر بھی غور کیا گیا۔ اس باعزم ملاقات کے نتیجے میں ایک مشترکہ بیانیہ تیار کیا گیا جس میں خطے کی امن و استحکام کے لئے باقاعدہ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں اور سالانہ جائزہ اجلاس شامل ہوں گے.
تیل کی قیمتیں ایک نئی امریکی ایران پر سٹیریک کے بعد بڑھیں، اس کے ساتھ ہی پاکستان اور سعودی عرب کے داخلی وزیر نے دونوں بھائی ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنے کے طریقے پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات ۲۴نيوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے جمعرات کو رپورٹ کی۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی ہمارے ہم منصب عبدالعزیز بن سعود بن نیف سے مِنا میں ملاقات کی جہاں وہ حج کے لئے گئے تھے۔ اس موقع پر دونوں وزیر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے بھی محسن نقوی کی حج پوری کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ ملاقات کے دوران یہ اتفاق ہوا کہ سعودی وزارت داخلہ کی ایک اعلیٰ سطح کی وفد جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کیا جا سکے۔ دونوں وزیر نے خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور سعودی وزیر داخلہ نے پاکستان کے کشیدگی کو کم کرنے میں مثبت کردار کی تعریف کی۔ سعودی گزیٹ کے مطابق، سعودی وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے صدرِ مکتبہ، شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نیف نے بدھ کے روز مکہ میں سعودی وزارت داخلے کے ہیڈکوارٹرز میں پاکستانی وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سیکیورٹی تعاون کے طویل المدتی منصوبوں، معلومات کے تبادلے اور سرحدوں کے پار آپریشنل ہم آہنگی کے نئے راستے زیر بحث آئے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ دونوں ممالک کی سیکیورٹی ایجنسیاں مستقبل میں مشترکہ تربیتی پروگراموں اور مشقوں کا اہتمام کریں گی تاکہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف مؤثر ردعمل فراہم کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ، سعودی عرب نے پاکستان کے افسران کی پیشہ ورانہ تربیت کے لئے اپنی مخصوص اکیڈمیز میں داخلہ دینے کی پیشکش بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی، دونوں ممالک کی سرحدی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لئے نئی ٹیکنالوجی اور سمارٹ سرحدی نگرانی کے حل پر بھی غور کیا گیا۔ اس باعزم ملاقات کے نتیجے میں ایک مشترکہ بیانیہ تیار کیا گیا جس میں خطے کی امن و استحکام کے لئے باقاعدہ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں اور سالانہ جائزہ اجلاس شامل ہوں گے
پاکستان سعودی عرب سکیورٹی تعاون منظوری ملاقات علاقائی استحکام