پاکستان کی ثالثی: ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد

وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہونے پر اتفاق، دو ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان
اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا ہے، جہاں پاکستان کی کامیاب ثالثی کی بدولت ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں دونوں ممالک نے اسلام آباد میں مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ ایران ی نیشنل سپریم کونسل کے جاری کردہ بیان کے مطابق، مذاکرات کا آغاز 10 اپریل سے ہوگا اور یہ عمل زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس اہم پیش رفت کو سفارتی حلقوں میں
ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔\مذاکرات کا بنیادی مقصد ایک حتمی اور دیرپا معاہدے تک پہنچنا ہے، جس میں دونوں فریقوں کے درمیان موجود تنازعات کو حل کرنے اور مستقبل میں امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق، امریکہ نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد کو مقام کے طور پر منتخب کیا ہے، جو پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قطری میڈیا نے بھی ایرانی نیشنل سپریم کونسل کی جانب سے جنگ بندی کی تصدیق کی خبر نشر کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی پر متفق ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق، حالیہ جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ایک باضابطہ معاہدے کی شکل دینا مذاکرات کا اہم ہدف ہوگا۔ اگر مذاکرات کامیاب رہے تو، دونوں فریق اس عمل کو مزید آگے بڑھانے پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے خلاف دو ہفتوں کے لیے کارروائی معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر مبنی ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ یہ جنگ بندی ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے مکمل اور محفوظ کھولنے کی یقین دہانی سے مشروط ہے۔\عالمی سطح پر اس پیش رفت کو سراہا جا رہا ہے، اور اسے خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو سراہا گیا ہے اور اسے ایک ذمہ دار اور اہم ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے جو علاقائی امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کی حمایت کی ہے، جو خطے میں تجارتی سرگرمیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی کامیابی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس خبر کو شائع کرنے کا مجاز ہے اور اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
