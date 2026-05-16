حیران کن حقیقت معروف پاکستانی اداکارہ صنم سعید فلمی دنیا کے سب سے معتبر میلے ‘کانز فلم فیسٹیول’ میں اپنا ڈیبیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی صف أول کی اداکارہ صنم سعید کو ‘ساؤتھ ایشین وومن ایکسیلنس ان سنیما آرٹس’ کے پہلے اعزازی گروپ میں شامل کیا گیا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ اداکارہ صنم سعید نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس خبر کی تصدیق کی اور خوشی کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ وہ کانز فیسٹیول میں پاکستان کی ماضی کی مایہ ناز اداکارہ اور فلم ساز ‘بیگم شمیم آراء’ کی شاندار فنی تاریخ (لیگیسی) کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔صنم سعید کے ساتھ ساتھ پاکستانی ماڈل روما ریاض بھی اس عالمی اسٹیج پر پاکستان کی نمائندگی کرتی نظر آئیں گے۔ واضح رہے کہ صنم سعید کانز کے ریڈ کارپٹ پر قدم رکھنے والی دوسری بڑی پاکستانی اداکارہ ہوں گی۔ اس سے قبل سال 2018 میں خوبرو اداکارہ ماہرہ خان کو کانز فلم فیسٹیول کے ریڈ کارپٹ پر ڈیبیو کرنے والی پہلی پاکستانی اداکارہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ عالمی سطح پر پاکستانی فنکاروں کی اس کامیابی کو شوبز انڈسٹری اور مداحوں کی جانب سے بے حد سراہا جا رہا ہے۔کرنٹ لگنے سے شہری کی ہلاکت کا کیس، کے الیکٹرک کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حک
