پاکستان کے آبی منصوبوں میں شدید تاخیر اور فنڈز کی قلت کا بحران

وزارت آبی وسائل کی رپورٹ کے مطابق فنڈز کی کمی اور بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے بڑے ڈیموں اور پانی کے منصوبوں کی تکمیل میں دہائیاں اور صدیاں لگ سکتی ہیں۔
پاکستان کے آبی وسائل اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے حوالے سے ایک انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ وزارت آبی وسائل کی حالیہ سرکاری دستاویزات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملک کے بڑے آبی منصوبے، جن میں بڑے ڈیم اور پانی کی فراہمی کے منصوبے شامل ہیں، فنڈز کی شدید قلت اور تعمیراتی لاگت میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے شدید تاخیر کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگر فنڈز کی موجودہ رفتار برقرار رہی تو کئی اہم منصوبوں کی تکمیل میں دہائیاں بلکہ بعض صورتوں میں صدیاں لگ سکتی ہیں، جو کہ ملک کی معاشی اور غذائی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ترقیاتی بجٹ کی عدم دستیابی نے قومی اہمیت کے منصوبوں کو مفلوج کر دیا ہے۔ ان منصوبوں میں سب سے نمایاں ڈیمر بھاشا ڈیم ہے، جس کی تکمیل کے لیے موجودہ مالیاتی نظام کے تحت تقریباً 65 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس میگا منصوبے کی کل تخمینہ لاگت اب 1737 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ تعمیراتی کام کو جاری رکھنے کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ میں 145 ارب روپے کی رقم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح داسو ڈیم کی صورتحال بھی تشویشناک ہے، جہاں موجودہ فنڈنگ کے تناسب سے اس کی تکمیل میں 46 سال لگ سکتے ہیں۔ اس منصوبے کی کل لاگت 1049 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے اور اگلے مالی سال کے لیے 93.
77 ارب روپے کی تجویز دی گئی ہے۔ موہمانڈ ڈیم، جو کہ ایک اور اہم منصوبہ ہے، اسے موجودہ مالی حالات میں مکمل ہونے میں تقریباً 14 سال لگیں گے۔ اس کی کل تخمینہ لاگت 337 ارب روپے سے زیادہ ہے اور بجٹ میں 58 ارب روپے کی درخواست کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تعمیراتی مواد کی قیمتوں میں اضافہ اور ترقیاتی فنڈز کی عدم دستیابی ان منصوبوں کی بروقت تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں۔ صرف بڑے ڈیم ہی نہیں بلکہ پاکستان کے نہری نظام اور شہری علاقوں میں پانی کی فراہمی کے منصوبے بھی شدید بحران کا شکار ہیں۔ کے فور منصوبہ، جو کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، موجودہ فنڈنگ کی رفتار سے مکمل ہونے میں 112 سال لے سکتا ہے۔ اس منصوبے کی کل تخمینہ لاگت 175 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے اور اگلے مالی سال کے لیے 31.75 ارب روپے سے زائد فنڈز کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ کئی چھوٹے لیکن ضروری انفراسٹرکچر منصوبے بھی اسی صورتحال کا شکار ہیں۔ ایک منصوبے کی تکمیل میں 122 سال لگ سکتے ہیں، جبکہ ایک اور انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک مخصوص منصوبے کی تکمیل کے لیے موجودہ فنڈنگ کے مطابق تقریباً 1891 سال درکار ہوں گے۔ اسی طرح سیلاب سے بچاؤ کے ایک منصوبے کی لاگت 194 ارب روپے ہے، لیکن موجودہ مالی ڈھانچے کے تحت اسے مکمل کرنے میں 972 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کی مجموعی معاشی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے کیونکہ زراعت اور صنعت دونوں کا انحصار پانی اور سستی بجلی پر ہے۔ جب بڑے ڈیموں کی تکمیل میں دہائیاں لگیں گی تو ملک نہ صرف پانی کے ذخیرے سے محروم رہے گا بلکہ بجلی کی پیداوار میں بھی کمی آئے گی جس سے صنعتی ترقی رک جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان منصوبوں کے لیے متبادل مالیاتی ذرائع تلاش کرے، چاہے وہ بیرونی سرمایہ کاری ہو یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ صرف روایتی بجٹ پر انحصار کرنا ان منصوبوں کو کبھی مکمل نہیں ہونے دے گا، جس کا نتیجہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان کو پانی کے شدید بحران اور توانائی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ ملکی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا
