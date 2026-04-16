پاکستان نے یو اے ای کو 3 ارب ڈالرز قرض کی واپسی کے انتظامات مکمل کر لیے، 2 ارب ڈالرز جلد ادا ہوں گے

حکومت پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 3 ارب ڈالرز کے قرض کی واپسی کے انتظامات مکمل کرلیے ہیں، جس میں سے 2 ارب ڈالرز 17 اپریل کو ادا کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، سعودی عرب سے اضافی مالی سہولت اور دیگر بین الاقوامی ذرائع سے مالی امداد کے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔
پاکستان نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو تین ارب ڈالرز کے قرض کی واپسی کے انتظامات مکمل کرلیے ہیں، جس کی دو ارب ڈالرز کی ادائیگی 17 اپریل کو متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق، یہ ادائیگیاں آئندہ ایک ہفتے کے دوران مرحلہ وار ہوں گی، اور ایک ارب ڈالرز کی آخری قسط 23 اپریل کو ادا کی جائے گی۔ اس اقدام سے پاکستان کی معاشی استحکام کی جانب پیش رفت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر کو جون تک 18 ارب ڈالرز تک بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی بھی تیار کی گئی ہے۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان نے یو اے ای کو 45 کروڑ ڈالرز کا 30 سالہ پرانا قرضہ پہلے ہی واپس کر دیا ہے۔ اب سعودی عرب کی جانب سے فراہم کردہ تین ارب ڈالرز کی اضافی مالی سہولت سے قرضوں کے واجب الادا ہونے والے واجبات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس نئی سہولت کے بعد، پاکستان کے لیے سعودی عرب کے ڈپازٹس کی مجموعی مالیت بڑھ کر 8 ارب ڈالرز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ، پاکستان کو سعودی عرب سے موخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت ملنے کا بھی امکان ہے، جب کہ اس وقت جاری ایک ارب ڈالرز کی تیل کی سہولت ختم ہونے کے قریب ہے۔ سعودی عرب فی الحال پاکستان کو ماہانہ 10 کروڑ ڈالرز کی آئل فیسلیٹی فراہم کر رہا ہے۔
مالی سال کے دوران، سعودی عرب کی جانب سے ایک ارب ڈالرز کی تیل کی سہولت فراہم کرنے کا تخمینہ ہے۔ دوسری جانب، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے اگلے ماہ ایک ارب 21 کروڑ ڈالرز کی اگلی قسط ملنے کا امکان ہے، جس کی منظوری کے بعد یہ رقم پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف سطح کا معاہدہ پہلے ہی طے پا چکا ہے۔ مستقبل کے لیے، پاکستان اس سال کیپٹل مارکیٹ میں بانڈز جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں چینی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز کا اجراء بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ، کمرشل بینکوں سے قرضہ لینے کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔
وزارت خزانہ کے مطابق، اس وقت پاکستان کے پاس سعودی عرب، چین اور یو اے ای کے مجموعی طور پر 12 ارب ڈالرز بطور ڈپازٹ موجود ہیں۔ ان میں سعودی عرب کے 5 ارب ڈالرز، چین کے 4 ارب ڈالرز اور یو اے ای کے 3 ارب ڈالرز شامل ہیں۔ یہ ڈپازٹس پاکستان کے مالیاتی ذخائر کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔
