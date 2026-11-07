پاکستان اور سوڈان میں سرکاری پاسپورٹ داروں کے لیے ویزا فیکسٹی لٹی کا معاہدہ
پاکستان اور سوڈان کے درمیان ہونے والے تاریخی معاہدے کے تحت سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ داروں کے لیے باہمی سفر میں ویزا فیکسٹی لٹی قائم کی گئی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی روابط میں اضافے کا باعث بنے گی۔
پاکستان اور سوڈان نے باہمی سفارتی اور سرکاری تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے حامل شہری اب بغیر ویزے کے ایک دوسرے کا دورہ کر سکیں گے۔ یہ قدم دونہیں ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور سطحِ سرپرست کے رابطوں کو آسان بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
وزیر داخلہ کا معاہدہ کی تفصیلات اور معاہدے کی تاریخ
فیڈرل وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل بابکر صمراء مصطفی علی نے دونوں ممالک کی سفارتی وفود کے درمیان ہونے والی بات چیت کے دوران اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت، دونوں ممالک کے سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے حامل شہری اب ویزا حاصل کرنے کے بغیر سفر کر سکیں گے۔ محسن نقوی نے اس معاہدے کو پاکستان اور سوڈان کے درمیان تعلقات میں ایک نمایاں سنگِ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویزا فیکسٹی لٹی اعلیٰ سطحی رابطوں، سرکاری سرگرمیوں اور وفود کے تبادلے کو آسان بنائے گی۔ اس کے علاوہ یہ باہمی تعاون کے لیے نئے مواقع بھی فراہم کرے گی۔Also readMaulana upset over not getting his share, says Faisal Karim Kundi
سیکیورٹی اور سائبر کرائم میں تعاون کے نئے مراحل
وفد سطحی مذاکرات کے دوران دونوں ممالک نے سیکیورٹی، سائبر کرائم، پولیس ٹریننگ اور اداروں کے امور میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں فریقوں نے سائبر کرائم کے خلاف تعاون کے لیے ایک میمورنڈم آف انڈر اسٹینڈنگ (MoU) پر دستخط کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل بابکر صمراء نے پاکستان کی سائبر کرائم کے خاتمے میں حاصل کردہ تجربے اور ماہرانہ دانش کو استعمال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس معاہدے کے تحت، دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات میں اضافہ اور اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے۔
سوڈان کی تعمیر نو اور این ای ڈی اے کی مدد کا اعتراف
وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوڈانی وفد کو یقین دلایا کہ پاکستان سوڈان میں امن قائم کرنے اور تعمیر نو کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سوڈان میں شہری رجسٹریشن سسٹم میں قومی ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی (NADRA) کی فراہم کردہ مدد کو نمایاں کیا۔ وزیر داخلہ کے مطابق، این ای ڈی اے کی مدد سے سوڈان میں تیرہ کروڑ شہریت کارڈز اور نو کروڑ قومی شناختی کارڈز جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، اتھارٹی نے اٹھارہ کروڑ پیدائش کے سرٹیفکیٹس اور پانچ لاکھ موت کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے میں بھی مدد کی ہے۔
صحت کے شعبے میں تعاون اور نئے مواقع
پاکستان کے وزیر داخلہ نے سوڈانی خواتین سے متعلق ویزہ کے مسائل کے فوری حل کی بھی ہدایت کی، جنہوں نے پاکستانی شہریوں سے شادیاں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سوڈانی پولیس افسران کے پیشہ ورانہ تربیتی مواقع فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سوڈان کے شہریوں کو پاکستان میں طبی علاج کے لیے آنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ صحت کے شعبے میں ہر ممکن آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ لیفٹیننٹ جنرل صمراء نے پاکستان کو بھائی چارے کا ملک قرار دیا اور مختلف شعبوں میں اسلام آباد کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا اور پاکستان کی فراہم کردہ مدد کا شکریہ ادا کیا۔
سفارتی تعلقات اور مستقبل کے منصوبے
مذاکرات اور ویزا فیکسٹی لٹی کا معاہدہ دونوں ممالک کے سفارتی روابط، اداروں کے درمیان تعلقات اور عملی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت، دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات میں اضافہ اور اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک تاریخی قدم ہے جو دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور سفارتی روابط کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics