پاکستان نے سعودی عرب پر ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان ان حملوں کی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اس واقعہ میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی
ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور اس مشکل گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ حملے سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی اور سکیورٹی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے اور تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔\اس کے علاوہ، کراچی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کا بھی ذکر ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا اور فرار ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد، پولیس نے ڈرائیور کو 12 دن بعد گرفتار کر لیا۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر تشویشناک دکھائی دیتی ہے، جہاں گزشتہ تین دنوں کے دوران اندھا دھند فائرنگ کے واقعات میں نو افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں تین خواتین اور ایک نوعمر لڑکا بھی شامل ہیں۔ یہ واقعات شہر میں بڑھتی ہوئی جرائم کی شرح اور شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مرتب کر لی ہے، جو مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے اہم سفارشات پیش کرے گی۔ دوسری جانب، کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی کے موقع پر خطرناک اسٹنٹ کرنے والے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سیاسی ماحول میں ہلچل پیدا کرنے کا سبب بنا۔ حکومت اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔\حکومت پاکستان نے خطے میں امن و امان کی بحالی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عزم کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گی اور ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دے گی۔ حکومت نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ حکومت نے میڈیا سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور ایسی خبریں شائع کرنے سے گریز کرے جو خطے میں کشیدگی کا باعث بنیں۔ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ یہ بیانات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ حکومت خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ تمام ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنے چاہئیں اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ حکومت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ تمام فریقین بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا احترام کریں اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کریں جو خطے میں عدم استحکام کا باعث بنیں۔ پاکستان خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا
