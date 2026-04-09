پاکستان کا لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، امن کے لیے کوششیں

پاکستان نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے لبنانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان نے خطے میں امن کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی حملوں سے ہونے والے بھاری جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کی تباہی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان لبنان ی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ خطے میں جاری امن کوششوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان نے لبنان ی آزادی، علاقائی خود مختاری، اور امن و استحکام کی مکمل حمایت کا
اعادہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان اور سعودی عرب نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاک سعودی وزرائے خارجہ نے دیرپا امن و استحکام کے حصول کے لیے جنگ بندی کا مکمل احترام اور اس پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی کے مکمل احترام اور اس پر عمل درآمد کی فوری ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے حصول کے لیے پاکستان کی کوششوں کی سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو سراہا۔
